El entrenador de Vélez Sarsfield, Sebastián Méndez, fue autocrítico luego del empate sin goles con Unión de Santa Fe, como local, por la 26ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol y quedó "preocupado" de cara al futuro.

“No me gustó el partido que hicimos. Creo que no entendimos el encuentro y no hicimos lo que planificamos. Nunca estuvimos en partido, lo vi como un retroceso. Me preocupa todo de cara a lo que viene", señaló Méndez en conferencia de prensa.

"Soy optimista por el equipo que tenemos, pero tenemos que jugar mucho mejor. Hoy no tuvimos convencimiento para hacer un buen partido. Tomamos decisiones y erramos, después veré nuevamente el partido", indicó el "Gallego".

Para Méndez, Vélez tuvo "un nerviosismo" que le llamó la atención: "Hoy jugamos mal, no puedo mentir, porque no salió nada y no creo que pase por lo físico. Tenemos que estar más tranquilos".

A su vez, el "Gallego" hizo un pedido público a la dirigencia del club de cara a la próxima temporada: “Creo que tienen que venir jugadores independientemente del resultado de hoy. Tenemos buen equipo, con muchos juveniles, y esta clase de partidos es difícil. Tienen que venir grandes para rodear a los chicos".

Por otra parte, Méndez confirmó que el defensor uruguayo Diego Godín no fue parte de los convocados por "un estado gripal muy fuerte", mientras debe definir su continuidad en el club.

Por último, el exDT de Unión se refirió al reencuentro con los futbolistas que dirigió en un tramo de la LPF, hasta el llamado urgente de Vélez que devino en su sorpresiva renuncia: "Tuve una charla con los jugadores de Unión en privado. No me sorprendió la indiferencia en el campo de juego. No le encuentro igualmente el morbo que había antes", declaró. (Télam)