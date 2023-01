Una ajedrecista iraní llegó el martes a España tras recibir lo que, según una fuente cercana a ella, fueron advertencias de no volver a Irán por competir sin hiyab en un torneo internacional en Kazajistán. Sara Khadem, nacida en 1997, participó la semana pasada en el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Relámpago de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en inglés) celebrado en Almaty sin el hiyab, un pañuelo obligatorio según las estrictas normas de vestimenta iraníes. La fuente, que no quiso dar su nombre debido a lo delicado del asunto, dijo que Khadem recibió posteriormente múltiples llamadas telefónicas en las que algunas personas le advertían de que no volviera a casa después del torneo, mientras que otras le decían que volviera, prometiéndole "resolver su problema". La fuente también dijo que los familiares y padres de Khadem, que se encuentran en Irán, también habían recibido amenazas, sin dar más detalles. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre el caso. Khadem, también conocida como Sarasadat Khademalsharieh, llegó a España el martes, según la fuente. Khadem no ha respondido a la petición de Reuters de hacer comentarios. Periódicos como Le Figaro y El País informaron la semana pasada de que Khadem no regresaría a Irán y se trasladaría a España. Las llamadas telefónicas llevaron a los organizadores a decidir proporcionar seguridad con la cooperación de la policía kazaja, lo que dio lugar a que cuatro guardaespaldas estuvieran apostados fuera de la habitación de hotel de Khadem, dijo la fuente. Irán se ha visto azotado por manifestaciones contra la cúpula clerical del país desde mediados de septiembre, cuando la kurda iraní Mahsa Amini, de 22 años, murió bajo custodia de la policía de la moral, que la detuvo por "atuendo inapropiado". Las leyes que imponen el uso obligatorio del hiyab se han convertido en un punto álgido durante los disturbios, con una serie de deportistas que compiten en el extranjero apareciendo sin el pañuelo en público. Khadem ocupa el puesto 804 en la clasificación mundial, según el sitio web de la FIDE. En la página web de la competición, del 25 al 30 de diciembre, figuraba como participante en las pruebas rápidas y relámpago. Las protestas suponen uno de los desafíos más audaces a los dirigentes iraníes desde la revolución de 1979 y han atraído a iraníes de todas las clases sociales. Las mujeres han desempeñado un papel destacado, quitándose y en algunos casos quemando pañuelos, mientras que los manifestantes se han animado con lo que han considerado muestras de apoyo por parte de deportistas iraníes de ambos sexos. (Escrito por Michael Georgy; editado en español por Benjamín Mejías Valencia) Reutes-NA NA