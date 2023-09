Ajax Amsterdam y Feyenoord completarán mañana los 35 minutos pendientes del accidentado clásico neerlandés que fuera suspendido el domingo pasado cuando vencía el equipo de Rotterdam por 3-0 a raíz de las bengalas arrojadas al campo de juego por la hinchada local.

El clásico, según lo determinó la federación neerlandesa (KNVB), comenzará a las 9 (hora de Argentina) en el Amsterdam Arena y es válido por la sexta fecha de la Eredivisie, torneo de Países Bajos.

En Ajax juega el argentino Gastón Avila (ex Boca y Rosario Central ) y también el arquero Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata) , quien se repone de una operación por luxación del hombro derecho, mientras que el Feyenoord brilla el argentino nacionalizado mexicano Santiago Giménez, hijo de Christian Giménez, ex Boca e Independiente.

Feyenoord está cuarto con 11 puntos, a cuatro de los punteros PSV y AZ Alkmar, y Ajax esta 14to. con apenas cinco unidades. (Télam)