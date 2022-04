Pablo Aimar, entrenador en la Sub-20 y asistente de Lionel Scaloni en el seleccionado mayor, aseguró hoy que Lionel Messi juega "siempre" pensando en el espectador que "no lo volverá a ver" en cancha.

"Leo juega un poco pensando en ese que no lo va a volver a ver”, destacó el exjugador de River en el podcats "La Selecta", emitido en Spotify.

"Messi y Maradona dejaron un legado. Es maravilloso que los chicos quieran ser Leo, obviamente no se puede, pero es una zanahoria que va a hacer que muchos chicos entrenen, jueguen, se diviertan, vayan, no falten a entrenar, pero está bueno, es un deporte, un juego, es una referencia sana para chicos chiquitos’’, valoró Aimar.

De hecho, el cordobés, actualmente al frente de la Sub-20 Argentina, fue el ídolo de Messi cuando el rosarino era chico aunque ahora la admiración es mutua.

El entrenador juvenil aseguró que Messi "siempre jugó por pasión" y "nunca lo hizo pensando en la plata", en una fórmula que lo llevó a ser tan "importante" en la historia del fútbol.

Por otro lado, Aimar destacó el presente del seleccionador argentino, que estará en el grupo C con Arabia Saudita, Polonia y México en el Mundial.

"La Selección en nuestro país une, ese es el gran misterio, une el fútbol en nuestro país, en el resto de los países es un punto de encuentro entre padres e hijos adolescentes, por ejemplo, acá nos une", apuntó.

Y coincidió con la gran mayoría de los protagonistas sobre el click que se hizo en el grupo desde la obtención de la Copa América en Brasil: "Ese día fue felicidad, estábamos contentos de haber podido vivir ese momento, estar ahí. Lo primero que pensé fue en el abrazo de la gente, que la Selección une. Sentí mucha felicidad, por toda la gente que estaba ahí hace 50 días’’.

Por último, Aimar detalló su diálogo con el entrenador argentino José Pekerman, ahora en Venezuela, en el cruce de hace dos semanas por las Eliminatorias, en la victoria nacional por 3 a 0 en La Bombonera.

"José se acercó y nos felicitó por el momento. Yo le agradecí, no por temas futbolísticos, que en todo caso fueron muchos, sino porque recuerdo muy bien varias veces, cuando yo era un pibe de 15 años y José me veía triste, me veía mal, me llevaba a su casa a comer y a dormir, con su familia. Siempre se lo cuento a los chicos", cerró. (Télam)