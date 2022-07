(Por Fernando Bianculli).- La excapitana e histórica referente de Las Leonas, Magdalena Aceiga, aseguró que la Argentina asumirá mañana "el partido más importante del Mundial" femenino de hockey sobre césped cuando se enfrente con Inglaterra por los cuartos de final.

"Hay que ganar", fue el mensaje enviado al seleccionado "albiceleste", que fue eliminado por Australia en esa instancia de la anterior edición Londres 2018.

"Para jugar una semifinal o la final, primero hay que ganar partidos como el de mañana, por eso creo que es el más importante. Las chicas tienen todo para ganar, son mejores que Inglaterra, pero deben demostrarlo dentro de la cancha", aseguró en una entrevista con Télam.

La exdefensora, miembro del seleccionado mayor entre 1994 y 2008, notó a Las Leonas "muy unidas" en busca de su objetivo, aunque pidió cautela para "no llenarlas de presión" por la buena campaña realizada este año.

Argentina fue campeón de la Copa Panamericana en enero, luego ganó de forma invicta la FIH Pro League y atravesó la fase inicial del Mundial con puntaje perfecto tras vencer a Corea del Sur (4-0), España (4-1) y Canadá (7-1).

"Ahora hay que mostrar otra mentalidad, hay que preparar la cabeza para el mata-mata. Los partidos de las instancias finales por lo general son más cerrados y se definen por detalles. Argentina creció mucho en el córner corto y es fundamental. Como tiradora, Agustina Gorzelany está en un nivel superlativo", apuntó.

Aicega jugó cuatro Mundiales y fue campeona en Perth 2002; además ganó tres medallas olímpicas (plata en Sydney 2000, bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008) y dos Champions Trophy, entre sus logros deportivos más importantes con la camiseta argentina.

En la actualidad, "Maguie" trabaja para la señal televisiva TNT Sports: conduce el noticiero TNT Data Sports y participa del magazine Palo y Afuera.

Télam: ¿Cómo viste al equipo en la primera fase del Mundial?

Aicega: Lo vi bien, muy arriba, las chicas tuvieron una primera fase muy buena y principalmente rescato que estuvieron muy firmes en el córner corto, que es fundamental. En los partidos de las instancias finales, que por lo general son más cerrados, el resultado se define por detalles y el córner corto es clave. Argentina tiene una tiradora muy importante como Agustina Gorzelany, que ha crecido de manera impresionante en este torneo.

T: Después de haber ganado la Copa Panamericana y la FIH Pro League de forma invicta, ¿sentís que es "el Mundial de Argentina"?

A: Conozco el hockey y entiendo a toda la gente que está alrededor y cree que la Argentina tiene que ser campeón por cómo viene en el año. Yo les diría "pará": la Copa Panamericana generalmente se gana porque el resto de los rivales son inferiores. Hay que jugarla y hay que ganarla, sí. En cuanto a la Pro League, cada equipo la toma de manera diferente. Todos la quieren ganar pero algunos aprovechan para probar jugadoras, sin importar si le toca perder un partido. Es una realidad que Países Bajos no utilizó a todas sus jugadores en la Pro League porque le dieron más importancia al torneo local, que estaba en etapa de definiciones. No quiero quitarles mérito a Las Leonas, pero tampoco llenarlas de presión porque si después les toca perder un partido, que puede pasar, se habla de fracaso y no es así. No es que por haber ganado la Copa Panamericana y la Pro League no se les puede escapar el Mundial. No es así.

T: ¿Cambia mucho la presión que sienten las jugadoras en el inicio de la fase de eliminación directa?

A: El partido más importante es el de cuartos de final. Las Leonas no pudieron llegar a semis en el Mundial pasado. Ahora hay que mostrar otra mentalidad porque en los partidos de zona, si te llega a ir mal, sabés que tenés revancha. Acá no. Hay que preparar la cabeza para el mata-mata. Leí una nota a Fernando Ferrara (DT), en la que decía que estaban practicando "shoot-outs" (sistema de definición en caso de empate) y me parece perfecto. Ya tuvieron que pasar por eso en la Pro League y está buenísimo que lo hayan experimentado.

T: En relación al equipo que fue subcampeón olímpico el año pasado, ¿notás algún crecimiento?

A: Sí, en el córner corto, fundamental. Creo que Agustina (Gorzelany) está en un nivel superlativo en el córner corto, sea quien sea el rival. Creció muchísimo y eso generó que el resto del equipo también creciera. De hecho, Majo Granatto metió algunos goles de desvío porque estuvo muy bien ejecutado el corto.

T: ¿Y en cuanto al juego colectivo?

A: Veo un equipo que está muy unido, con un grupo fuerte. Lo sé porque hablo con las chicas. Me dicen que están muy bien entre ellas y con el cuerpo técnico. Se nota que es así. El equipo se asocia, combina, genera situaciones de gol, cuando pierde la pelota se reposiciona rapidísimo, todas juegan para el equipo. Me transmite y me genera mucha motivación.

T: ¿Quién es la jugadora distinta de Las Leonas?

A: Hay jugadoras que llaman más la atención, caso Majo Granatto por su habilidad o Agustina Albertario. También Gorzelany en el córner corto. Vicky Granatto está en un nivel altísimo. De este equipo rescato que es muy parejo, no hay una Lucha Aymar como en nuestra época. Hay mucha variedad. Por ejemplo, Agostina Alonso o Vicky Suaze son jugadoras que dan mucho equilibrio, Belén Succi es una arquera de categoría y Rochi Sánchez, una capitana madura.

T: ¿Qué clase de equipo es Inglaterra?

A: Es un equipo fuerte, duro físicamente, no es tan dúctil con la bocha, no tiene jugadoras tan habilidosas pero sí muy fuertes. Su córner corto también es a tener en cuenta.

T: Si mañana tuvieras que darles a Las Leonas una charla antes del partido, ¿qué les dirías?

A: "Hay que ganar" porque la Argentina se quedó en esa instancia en el último Mundial. También les diría que tienen todo para ganar y que el resultado será una consecuencia de lo que se haga. Argentina es más que Inglaterra pero lo tiene que demostrar dentro de la cancha. Eso es lo principal.

