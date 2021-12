El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, hizo una llamativa confesión sobre lo que advierte en sus dirigidos tras imponerse hoy como locales por 2-0 a Inter, de Milán, al verificar que en el plantel "ahora hay un compromiso que antes no existía"

"Lo estamos haciendo bien, además de la habilidad individual que es muy alta, pero fundamentalmente ahora hay un compromiso que no teníamos al principio de la temporada, cuando recibíamos más goles que ahora por ejemplo", destacó Ancelotti al término del encuentro.

"El equipo está muy bien y no quiero pedirle más, pero es verdad que a veces no presionamos demasiado arriba y estamos con un bloque defensivo bajo demasiado cómodos, sencillamente porque no tenemos mediocampistas que puedan defender en campo abierto. Por eso tenemos que retroceder un poco durante los partidos, aunque futbolísticamente no parezca tan estético", apuntó en declaraciones que reprodujo ANSA.

Acto seguido y tras descartar cualquier opinión sobre el futuro del clásico rival, Barcelona, que mañana se jugará el pase de ronda nada menos que en la casa de Bayern Múnich, que lo eliminó en la anterior edición por 8 a 2, se refirió al objetivo mayor que se impone Real Madrid.

"Nuestro objetivo es ganar la Champions League, no solamente haber pasado a octavos de final. Y en lo que nos apoyamos para ir en pos de ese objetivo es en que el vestuario tiene un gran ambiente, tenemos la calidad para ganar la Liga y para competir en la Champions", remarcó.

"Porque acá no existe un equipo que tenga la calidad para ganar la Champions. Pero cada uno tiene su calidad, y si bien nosotros no somos un equipo intenso defensivamente, no podemos defender a campo abierto, pero tenemos mucha jerarquía, experiencia y compromiso para tratar de ganarla", finalizó Ancelotti. (Télam)