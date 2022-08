Agustín Rossi será el arquero de Boca para jugar ante Racing el próximo domingo, en Avellaneda, por la Liga Profesional, y es muy posible que no jueguen Luis Advíncula y Juan Ramírez con sobrecargas musculares.

En la práctica de esta mañana Rossi ocupó el arco para el equipo que se alineó con los que no jugaron ante Agropecuario en la victoria del miércoles pasado por 1 a 0 y que se completó con Marcelo Weingandt, Lautaro Di Lollo, Carlos Zambrano y Agustín Sandez; Cristian Medina, Esteban Rolón y Diego González; Aaron Molinas; Luis Vázquez y Darío Benedetto.

"Vamos a ver en la semana quien ataja el domingo. García lo ha hecho bien" dijo el entrenador en la conferencia de prensa del miércoles por la noche y abrió un interrogante cuando se suponía que García había sido titular para darle minutos y que Rossi volvía a la titularidad.

A eso se sumaron declaraciones de Rossi en la previa a ese partido y que no eran esperadas por la dirigencia: "atravieso estos días con tranquilidad y con gran profesionalismo, con respeto a la institución que me da el lugar para trabajar", dijo el arquero cuando no estaba previsto que saludara a los hinchas, pero ante el llamado de su esposa avisándole que los simpatizantes cantaban por él, cambió de opinión y bajó a la puerta del hotel.

Confirmado Rossi en la valla boquense las dudas pasan por el peruano Advíncula y Ramírez, ambos con problemas musculares.

El marcador de punta ayer se hizo estudios y no se observó lesión, volvió a entrenar diferenciado, estuvo en kinesiología y en su lugar lo harían Weigandt o Nicolás Figal.

Mientras que Ramírez es muy difícil que pueda estar, ya que tiene una molestia en los gemelos y por precaución no jugaría el clásico, en su posición lo haría Martín Payero como contra Agropecuario.

El que volverá a ser titular sería Darío Benedetto, cuyo último partido oficial fue el 16 de julio ante Talleres de Córdoba en la victoria por 1 a 0 ante Talleres de Córdoba, en el que erró un penal.

Así, la alineación sería con Rossi; Advincula, o Weigandt o Figal, Facundo Roncaglia, Carlos Zambrano y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela y Payero; Oscar Romero; Sebastián Villa y Benedetto.

Boca regresará a los entrenamientos mañana en el complejo Pedro Pompilio y luego quedará concentrado en un hotel del barrio de Monserrat.

En tanto, el delantero Exequiel Zeballos, seriamente lesionado en el partido de Copa Argentina fue visitado hoy por el jugador que lo lastimó, el defensor Milton Leyendeker, y luego abandonó la clínica en la que permanecía internado.

"Lo noté con muchísimo ánimo, me recibió muy bien y solo tengo palabras de agradecimiento. Estaba angustiado cuando me enteré del parte médico de Exequiel, no me interesaba nada más, ni la sanción que me darán", dijo el defensor, que fue suspendido por el Tribunal de Penas de la AFA en forma provisoria para todo tipo de competencia.

Zeballos, quien recibió el alta médica alrededor de las 9.30, fue operado por el doctor Jorge Batista en la articulación de la tibia y el peroné de la pierna derecha y estará inactivo entre cuatro y seis meses, es decir que no volverá a jugar este año.

Según el parte médico oficial emitido por Boca, Zeballos asumirá una inactividad superior a la que habían indicado ayer que era entre tres y cuatro meses.

De esta manera la dirigencia de Boca tiene la posibilidad, según el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, de incorporar un jugador hasta el miércoles 24 de este mes.

El futbolista tiene que haber quedado libre antes del 7 de julio y, según le comentaron a Télam allegados a la secretaría de fútbol, el lunes se pondrán en campaña para ver si pueden incorporar un jugador.

Boca juega de visitante el próximo domingo ante Racing, desde las 20.30 por la fecha 13 de la Liga Profesional y con el arbitraje de Fernando Rapallini.

(Télam)