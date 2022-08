Argentino Agropecuario de Carlos Casares, eliminado por Boca Juniors de la Copa Argentina, la semana pasada, recibirá esta noche a Güemes de Santiago del Estero en el cierre de la fecha 29na de la Primera Nacional.

El partido se jugara desde las 21.10 en el estadio del equipo de Carlos Casares y será televisado por la señal TyC Sports.

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Atlético Rafaela 1 - Estudiantes (Buenos Aires) 2.

-Sábado: Sacachispas 1 -Belgrano 1; Quilmes 1 -Flandria 0; Deportivo Maipú 2 -Temperley 1 e Instituto 1- Deportivo Riestra 1.

-Domingo: Tristán Suárez 0-All Boys 1; Chacarita 1 -San Martín (San Juan) 1; Almagro 1 -Deportivo Madryn 1; Brown (Puerto Madryn) 1 -Atlanta 0; Brown (Adrogué) 1 -Chaco For Ever 2; Defensores de Belgrano 0-San Telmo 0; Alvarado 0-Estudiantes (Río Cuarto) 1; Mitre (Santiago del Estero) 3 -Villa Dálmine 2 y San Martín (Tucumán) 0-Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 0.

Lunes: Nueva Chicago 1- Depottivo Moron 1; Independiente Rivadavia de Mendoza 3-Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 y Ferro 1- Almirante Brown 0.

Libre: Santamarina (Tandil).

- Posiciones:

Belgrano 57 unidades; Instituto 52; San Martin (T), 51; All Boys 49; Gimnasia (M) 48; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 44; Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano y San Martín (SJ) 42; Deportivo Maipú (x), Deportivo Madryn, Riestra, Brown (A) y Brown (PM) 38; Chacarita 37; Ferro, Deportivo Morón y Mitre (SdE) 36; Gimnasia y Esgrima (J) 35; Güemes (SdE) 34; Quilmes y Almirante Brown 33; Agropecuario 32; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Nueva Chicago y Villa Dálmine 27; Atlético Rafaela 26; Flandria 25; Tristán Suárez Sacachispas y Ramón Santamarina 24.

(x) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en la séptima fecha.

(Télam)