Agropecuario Argentino, único puntero y que viene de perder ante Defensores de Belgrano, va en busca de la recuperación cuando mañana reciba a Estudiantes de Río Cuarto, en el inicio de la 24ta. fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El encuentro se celebrará en el Estadio Ofelia Rosenzuaig, en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, desde las 15:00, con el arbitraje de Andrés Gariano.

Agropecuario no es un puntero confiable, el equipo que dirige Gabriel Gómez alcanzó los 38 puntos, con tres de ventaja sobre Gimnasia de Mendoza, Deportivo Morón y Almirante Brown, pero en las pasadas 10 fechas ganó cinco partidos y perdió cinco. Una clara irregularidad.

Estudiantes tiene 29 unidades y está a una de Nueva Chicago que ocupa el último puesto de los clasificados para el reducido por el segundo puesto, ya que el primer ascenso surgirá de la final entre lo dos ganadores de zona.

MIRÁ TAMBIÉN El puntero Talleres visitará mañana a San Miguel en la Primera B

El equipo cordobés, dirigido por Iván Delfino, está atravesando una buena racha, con tres triunfos consecutivos y el arco defendido por Franco Petroli suma 365 minutos sin sufrir tantos.

La fecha se completará de la siguiente manera:

- Zona A, 24ta. fecha -

. Sábado a las 15.00, Almagro-All Boys

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Díaz Acosta es semifinalista en el Challenger de Milán

. Sábado a las 15.10, Temperley-San Martín de Tucumán (DirecTV)

. Sábado a las 15.30, San Telmo-Nueva Chicago (TyC)

. Sábado a las 16.00, Alvarado de Mar del Plata-Patronato de Paraná

. Sábado a las 17.30, San Martín de San Juan-Deportivo Morón (TyC)

. Domingo a las 14.30, Defensores Unidos de Zárate-Almirante Brown (TyC)

. Domingo a las 15:00, Flandria-Guemes de Santiago del Estero y Guillermo Brown de Puerto Madryn-Defensores de Belgrano

Libre: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

- Zona B, 21ra. fecha -

. Sábado a las 12.10, Brown de Adrogué-Gimnasia de Jujuy (TyC)

. Sábado a las 15.00, Deportivo Madryn-Racing de Córdoba

. Sábado a las 15.30, Villa Dálmine-Atlanta y Atlético de Rafaela-Deportivo Riestra

. Sábado a las 16.30, Chaco For Ever-Mitre de Santiago del Estero

. Domingo a las 15.30, Deportivo Maipú de Mendoza-Tristán Suárez

. Domingo a las 16.30, Independiente Rivadavia Mendoza-Chacarita (TyC)

. Domingo a las 18.30, Estudiantes de Buenos Aires-Ferro (TyC)

. Domingo a las 20.30, Aldosivi-Quilmes (TyC)

+ Posiciones +

. Zona A: Agropecuario 38 puntos; Gimnasia (M), Dep. Morón y Alte. Brown 35; San Martín(T), Def. Unidos y San Martín (SJ) 34; Nueva Chicago y Temperley 30; Estudiantes (RC) 29; Patronato y Def. Belgrano 28; Güemes (SE) 26; Brown (PM), Almagro, All Boys y Alvarado 24; San Telmo 22 y Flandria 20.

. Zona B: Independiente Rivadavia 40 puntos; Chacarita y Dep. Maipú 39; Quilmes 34; Mitre (SE) 32; At. Rafaela 31; Ferro 30; Brown de Adrogué 28; Riestra 27; Dep. Madryn 26; Atlanta y Gimnasia (J) 25; Estudiantes (BA) 23; Aldosivi 22; Racing (C) 20; Tristán Suárez 17; Chaco For Ever 16 y Villa Dálmine 15.

(Télam)