Agropecuario Argentino de Carlos Casares le ganó hoy en los minutos finales a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 1 a 0, de local y quedó como líder de la Zona A de la Primera Nacional.

El delantero Germán Lesman, quien ingresó en la segunda etapa, marcó de penal a los 38 minutos del segundo tiempo, lo que le permitió a su equipo -libre la jornada anterior- celebrar su tercera victoria seguida tras ganarle a Almagro (1-0) y San Telmo (2-1).

Agropecuario pasó a liderar la Zona A con 23 puntos, a tres de sus inmediatos preseguidores Almirante Brown (tiene fecha libre) y Defensores Unidos, que juega mañana con Almagro, de visitante.

En otro encuentro de la misma zona, Nueva Chicago igualó con Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2 a 2 en el estadio de Sacachispas, en el barrio de Villa Soldati.

El volante Rodrigo Castro (10m. ST) y el delantero Agustín Herrera (29m. ST), convirtieron para el conjunto cuyano; mientras que el mediocampista Franco Cáceres (19m. ST) y Fabricio Brener (37m. ST), lo igualaron para el "Torito" de Mataderos.

Luego jugarán All Boys-Patronato, encuentro que será transmitido por TyC Sports.

Atlético Rafaela, por la Zona B, superó a Deportivo Madryn 1 a 0, en la Patagonia y es uno de los escoltas del líder Chacarita. El defensor Mauro Osores (8m. PT), anotó para el conjunto de José Ingenieros.

= Resumen de la fecha =

- Zona A, decimotercera fecha -

Viernes: Estudiantes de Río Cuarto 1 (Bajamich)-Güemes de Santiago del Estero 1 (Bellone).

Hoy: Nueva Chicago 2 (Cáceres y Brener)-Gimnasia de Mendoza 2 (Castro y Herrera); Agropecuario 1 (Lesman -de penal-)-Guillermo Brown de Puerto Madryn 0; All Boys-Patronato de Paraná (21:40, TyC Sports).

Mañana: 15.30, San Telmo-San Martín de San Juan y Almagro-Defensores Unidos.

Lunes: 15.30, Defensores de Belgrano-Deportivo Morón; 20.40, Temperley-Flandria, por DirecTV, y 21.10, San Martín (Tucumán)-Alvarado, por TyC Sports.

Libre: Almirante Brown.

- Zona B, undécima fecha -

Hoy: Deportivo Madryn 0-Atlético Rafaela 1 (Osores); Chacarita-Deportivo Riestra (en juego), Villa Dálmine-Estudiantes de Buenos Aires (19:00) y Aldosivi-Atlanta (19:35, TyC Sports).

Mañana: 15.30, Tristán Suárez-Racing de Córdoba y Deportivo Madryn-Atlético de Rafaela; 16.00, Mitre-Ferro y Deportivo Maipú-Brown de Adrogué (en San Martín de Mendoza); 17.00, Chaco For Ever-Gimnasia de Jujuy y 18.00, Independiente Rivadavia-Quilmes.

= Posiciones =

Zona A: Agropecuario 23 puntos; Almirante Brown y Def. Unidos 20; Temperley 19; Chicago y San Martín (SJ) 17; Def. Belgrano y Estudiantes (RC) 16; Gimnasia (M), Brown (PM) y Güemes 15; San Martín (T) y Alvarado 14; All Boys y Flandria 13; Almagro 12; Patronato 11; Morón y San Telmo 8.

Zona B: Chacarita 20 unidades, Quilmes, Dep. Maipú y Rafaela 19; Racing (C) e Independiente Rivadavia 15, Brown (A) y Estudiantes (BA) 14; Atlanta y Mitre (SE) 13, Riestra, Gimnasia (J), Aldosivi y Dep. Madryn 12; Villa Dálmine 11; Tristán Suárez 10; Ferro 9 y Chaco For Ever 8. (Télam)