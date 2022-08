Agropecuario de Carlos Casares (35 puntos) cerró hoy la fecha 29 del torneo de la Primera Nacional de fútbol, con una victoria 2-0 sobre Güemes de Santiago del Estero (34).

El estadio Ofelia Rosenzuaig de la entidad 'sojera' fue escenario del éxito del elenco que dirige el DT Diego Osella, materializado por los goles marcados por Nahuel Luján (St. 11m.) y Diego Diellos (St. 27m.).

De esta manera, el equipo bonaerense cortó una racha de cinco encuentros sin triunfos y sin marcar tantos, con tres igualdades y dos derrotas.

Agropecuario, inclusive, sumaba 90 minutos más sin marcar, pues la semana pasada resultó eliminado por Boca Juniors (0-1), en octavos de final de la Copa Argentina, en partido desarrollado en la ciudad de Salta.

MIRÁ TAMBIÉN Independiente y Huracán empatan sin goles al cabo del primer tiempo

En una derivación de ese encuentro, el defensor Milton Leyendeker no pudo alistarse en el conjunto 'sojero', por hallarse suspendido en forma provisoria por el Tribunal de Disciplina de AFA por cometer la infracción que le provocó la lesión ligamentaria en uno de sus tobillos al atacante xeneize, el santiagueño Exequiel Zeballos, quien deberá permanecer inactivo entre cuatro y seis meses.

Con este triunfo, el equipo de Osella trepó en la tabla y quedó a tres unidades de la zona de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso a Primera.

El cuadro santiagueño, que conduce el DT Walter Perazzo, interrumpió esta noche una marca de tres cotejos sin derrotas.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 57 puntos; Instituto de Córdoba 52; San Martín de Tucumán 51; All Boys 49; Gimnasia de Mendoza 48; Estudiantes de Río Cuarto 45; Chaco For Ever, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro 44; Independiente Rivadavia Mendoza, Defensores de Belgrano y San Martín de San Juan 42; Deportivo Riestra, Deportivo Madryn, Brown (Adrogué), Brown (Puerto Madryn) y Deportivo Maipú de Mendoza (x) 38; Chacarita Juniors 37; Ferro, Dep. Morón y Mitre (SE) 36; Agropecuario y Gimnasia de Jujuy 35; Güemes (SE) 34; Quilmes y Almirante Brown 33; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado de Mar del Plata 28; Villa Dálmine y Nueva Chicago 27; Atlético de Rafaela 26; Flandria 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Santamarina de Tandil 24.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales en el partido de la séptima fecha. (Télam)