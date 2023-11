AEK Atenas, equipo que dirige el técnico argentino Matías Almeyda, venció hoy por 1-0 a PAS Giannina, resultado que le permitió afianzarse en puestos de vanguardia, al transcurrir la duodécima fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El último campeón del fútbol griego se impuso con una conquista del delantero suizo Steven Zuber, a los 7m. del primer período.

Almeyda, de 49 años, tomó la conducción del elenco ateniense, en mayo de 2022. Bajo su mandato, el equipo se clasificó campeón en la temporada 2022-2023 y ahora comparte la segunda colocación con Olympiakos, ambos con 27 puntos, a uno del líder Panathinaikos.

En AEK Atenas ingresó en la segunda parte el delantero rosarino Ezequiel Ponce (ex Newell’s), mientras que en el conjunto local lo hicieron el defensor marplatense Rodrigo Erramuspe (ex Huracán y Lanús)y el atacante mendocino Juan Fernando Garro (ex Huracán).

Además, el extremo Jonathan Menéndez (ex Vélez, Newell’s y Chacarita Juniors) convirtió un gol para Aris Salónica, que batió por 2-0 a Panathinaikos, que tuvo en sus filas al cordobés Daniel Mancini (ex Newell’s), según reflejó ‘Flashscore’.

Por su parte, el zaguero Lucas Acevedo (ex Colón de Santa Fe) anotó un tanto para Atromitos, que igualó 3-3 como visitante de Lamia.

Otros marcadores: Kifisia 1-Asteras Trípolis 3; OFI Creta 1-Volos 1; Olympiakos 3-Panaitolikos 1; PAOK Salónica 5-Panserraikos 0.

(Télam)