El marcador de punta Luis Advíncula y el centrodelantero Gianluca Lapadula, ambos integrantes del seleccionado de Perú, presentan sendas molestias físicas y no serían arriesgados por el DT argentino Ricardo Gareca en el amistoso del domingo ante Nueva Zelanda.

Los dos jugadores ejecutaron hoy labores diferenciadas en la tercera jornada de entrenamiento que el representativo nacional desarrolló en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat, en la ciudad de Barcelona.

Advíncula, lateral derecho de Boca Juniors, continúa recuperándose de un desgarro, razón por la cual el ex director técnico de Vélez Sarsfield preferiría no incluirlo en el once principal que se medirá ante los neocelandeses.

Lo mismo podría ocurrir con Lapadula, atacante del Benevento de Italia, que está afectado por un fuerte traumatismo en su tobillo derecho, que obligó a que lleve una bolsa de hielo, apenas concluida la práctica, según reveló el programa televisivo ‘Gol Perú’.

Otro futbolista que ejecutó labores diferenciadas por una contractura muscular es el marcador de punta Miguel Trauco (Saint Etienne, Francia).

Los otros jugadores convocados por Gareca son los arqueros Pedro Gallese (Orlando City, EE.UU.), José Carvallo (Universitario) y Angelo Campos (Alianza Lima); los defensores Miguel Araujo (FC Emmen, Países Bajos), Luis Abram (Cruz Azul, México), Aldo Corzo (Universitario), Alexander Callens (New York City, EE.UU.), Carlos Zambrano (Boca Juniors, ARGENTINA), Marcos López (San José Earthquakes, EE. UU.) y Christian Ramos (Alianza Lima)

Los mediocampistas Sergio Peña (Malmo, Suecia), Wilder Cartagena (Al Ittihad, Arabia Saudita), Cristian Cueva (Al Fateh, Arabia Saudita), Renato Tapia (Celta de Vigo, España), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), André Carrillo (Al Hilal, Arabia Saudita), Edison Flores (DC United, EE.UU.), Christopher Gonzales (Sporting Cristal), Gabriel Costa (Colo Colo, Chile), Jairo Concha (Alianza Lima), Pedro Aquino (América, México) y Raziel García (Deportes Tolima, Colombia)

Y los delanteros Alex Valera (Universitario) y Santiago Ormeño (León, México).

Perú disputará un amistoso ante Nueva Zelanda este domingo en el estadio del Espanyol de Barcelona. El encuentro se iniciará a las 12.30 hora argentina.

El equipo de Gareca estará atento a lo que suceda en Qatar en el encuentro desempate que sostendrán los rivales asiáticos de Emiratos Arabes Unidos y Australia (se medirán el martes 7), porque de allí saldrá su adversario del lunes 13, en el que se pondrá en juego la plaza para la cita ecuménica.

En caso de clasificar a la Copa del Mundo, Perú animará el grupo D junto a Francia (actual campeón mundial), Dinamarca y Túnez. (Télam)