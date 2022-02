Los argentinos Fausto Grillo y Lucas Di Yorio convirtieron hoy goles en partidos adelantados de la tercera fecha del certamen de Primera división del fútbol de Chile.

El defensor Grillo (ex Vélez Sarsfield) anotó a los 24 minutos del primer tiempo en el O’Higgins, que igualó 1-1 en Rancagua con Huachipato.

En el conjunto local, que dirige el DT Mariano Soso (ex San Lorenzo), además del autor de la conquista, se desempeñaron el arquero Alexis Martín Arias (ex Gimnasia La Plata) y el mediocampista Gastón Lodico (ex Lanús).

En Huachipato se alistaron los delanteros Luciano Nequecaur (ex Nueva Chicago), Walter Mazzantti (ex Atlanta) y Juan Ignacio Sánchez Sotelo (ex Temperley), además del defensor Renzo Malanca (ex Independiente Rivadavia Mendoza), según reportó ‘El Mercurio’.

Por su lado, el marplatense Di Yorio (ex Aldosivi) festejó a los 33m. del primer período para Everton, que empató 1-1 como visitante de Unión Española.

En el conjunto de Viña del Mar hubo múltiple presencia argentina, porque -además de Di Yorio- también jugaron Julio Barroso (ex Boca), Adrián Sánchez (ex Boca Unidos de Corrientes), Juan Cuevas (ex Gimnasia La Plata) e Ismael Sosa (ex Argentinos Juniors).

En Unión Española, en tanto, se alistaron Leandro Garate (ex Arsenal) y Sebastián Jaime (ex Argentinos Juniors).

Mañana se jugarán estos partidos: Colo Colo-Audax Italiano (18.00) y Deportes Antofagasta-La Serena (20.30).

(Télam)