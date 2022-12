Los defensores Marcos Acuña y Gonzalo Montiel recibieron hoy la segunda tarjeta amarilla en Qatar 2022 durante el primer tiempo del partido ante Países Bajos, y en consecuencia no podrán jugar en semifinales ante Croacia, el próximo martes. En tanto, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Germán Pezzella también recibieron tarjeta, pero no tenían una amonestación previa. En el Mundial las tarjetas amarillas "se limpian" a partir de las semifinales, por lo tanto en el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya no habrá jugadores suspendidos por acumulación. Scaloni debe pensar en cambios de cara a las semifinales frente a Croacia, en principio para el sector izquierdo solo queda la opción de Nicolás Tagliafico, mientras que en el lateral derecho pueden jugar Nahuel Molina o Juan Foyth, quien es uno de los futbolistas albicelestes sin minutos en el torneo. NY/MAC NA