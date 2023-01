El defensor peruano Carlos Zambrano aseguró hoy que aceptó la decisión de los directivos de Boca Juniors y por eso dejó la institución para sumarse a Alianza Lima de su país.

"Así es el fútbol, hay que aceptar las decisiones de arriba, podría hablar de la realidad pero no es dable, Me di al equipo al 100 por ciento. Los últimos 2 meses que había defensores lesionados y yo estaba un poco golpeado, igual me metí al campo exponiendo mi integridad", comentó el defensor en la conferencia de prensa de presentación.

"El cuerpo técnico y la dirigencia saben la realidad. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron, fueron 3 años hermosos que pasé allí", valoró.

Zambrano, de 33 años, jugará por primera vez en su carrera en el fútbol de Perú, ya que desde sus inicios en las divisiones formativas de la academia Cantolao del Callao, donde nació el 10 de julio de 1989, se fue directamente a Schalke 04, de Alemania, donde debutó en primera división recién el 1 de agosto de 2009, ya con 20 años.

MIRÁ TAMBIÉN El experimentado Jorge Carranza renovó su vínculo y seguirá siendo arquero de Instituto

Con la camiseta de Boca jugó 49 partidos en Primera División, 2 en copas nacionales y 8 en copas internacionales, con un total de dos goles. (Télam)