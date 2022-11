El ex arquero de Boca y la Selección argentina Roberto Abbondanzieri expresó que a pesar de estar ilusionado por el presente del equipo nacional hay que ser cautelosos y "no subestimar al Mundial". "Me tomo mucha cautela, yo bajaría un cambio. Nosotros tenemos una gran selección, con un gran grupo, pero un Mundial no es lo mismo que una Copa América", fue la advertencia del "Pato". Abbondanzieri disputó el Mundial Alemania 2006, en donde Argentina cayó por penales ante el anfitrión después de igualar 1 a 1 en los 90 minutos por los cuartos de final del certamen. Otro punto importante que destacó el "Pato" a la hora de encarar una Copa del Mundo fue estar preparado psicológicamente para afrontar una competición de ese calibre para poder rendir al máximo, ya que la presión es muy fuerte: "Era muchísimo llegar a la Selección con 34 años y tuve mis mejores cuatro años", comentó en su experiencia. Por último, destacó a los rivales que puede llegar a tener Argentina en Octavos o en las diferentes instancias en caso de superar con éxito la Fase de Grupos: "Argentina no es menos que nadie, pero sí está igualada con otras potencias. Hay que tenerle cuidado hasta a Dinamarca porque es muy fuerte y juega muy bien

También por los nombres, a Brasil le tendría respeto". FIG/AMR NA