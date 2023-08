El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni tiene que elevar la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas este miércoles, a 15 días justos del primer partido frente a Ecuador del 7 de septiembre, tal como lo exige UEFA para los citados que actúan en Europa, y el lateral izquierdo de Sevilla, de España, Marcos Acuña, se someterá a estudios mañana por un posible desgarro en el isquiotibial derecho.

Acuña, que en los próximos días podría convertirse en compañero de los marplatenses Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía en el Aston Villa inglés, salió lesionado en la derrota por 4 a 3 del pasado fin de semana frente a Alavés por la segunda fecha de la liga de España y lo que parecía una simple molestia muscular podría transformarse en un desgarro.

Por ello es que en la entidad sevillana apuraron el paso y una vez desinflamada la zona afectada, este miércoles Acuña, de 31 años, será sometido a estudios para determinar la gravedad exacta de la lesión.

Y si el desgarro se confirma, entonces será complicada la participación del neuquino, al menos para el mencionado partido frente a los ecuatorianos, al tiempo que llegaría muy con lo justo (21 días de rehabilitación) para el segundo enfrentamiento de Eliminatorias del martes 12 de septiembre frente a Bolivia en los 3.650 metros de altura del estadio Hernando Siles, de La Paz, que comenzará a las 16 de Argentina.

En cuanto al partido con Ecuador, se llevará a cabo en el estadio Mas Monumental riverplatense el jueves 7 de septiembre a partir de las 21. y para entonces Scaloni piensa en una amplia nómina de casi 40 convocados, entre los que incluirá a varios componentes del seleccionado sub-23 que dirige Javier Mascherano y aprovechará cada una de las fechas FIFA hasta fin de año para prepararse para el Preolímpico.

Ese certamen se llevará a cabo en Venezuela en enero de 2024 y será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024, con la complicación de que solamente dos de los 10 seleccionados sudamericanos se clasificará para esa contienda francesa.

Y como por ser organizado por el Comité Olímpico y no por la FIFA, los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas para la etapa de preparación, es que desde el seleccionado mayor argentino se buscó el subterfugio de convocar como si fuera parte del mismo a los del sub-23, con el objetivo no solamente de que entrenen juntos, sino que también tengan la oportunidad de jugar algún amistoso.

Esta modalidad se hará extensiva a las dos siguientes ventanas de Eliminatorias que tendrán lugar en octubre y noviembre, cuando primero Argentina recibirá a Paraguay y luego visitará a Perú, y posteriormente será anfitrión de Uruguay y huésped de Brasil.

En la lista que elevará Scaloni en las próximas horas no podrá estar el arquero Gerónimo Rulli, por una operación en el hombro derecho que lo mantendrá inactivo hasta fin de año, pero aunque se había especulado con el retorno del boquense Gerónimo Rulli, en principio los citados serían el mencionado "Dibu" Martínez, Juan Musso, Walter Benítez y Franco Armani. (Télam)