El estadounidense Tom Brady, probablemente el mejor mariscal de campo de la historia de la liga de fútbol americano (NFL) y que acaba de retirarse jugando para Tampa Bay Buccaneers, recibió una oferta de 25 millones de dólares anuales para comentar la próxima temporada de la liga para una cadena de TV.

Brady es un atleta que marcó época dentro de la NFL y aún se está a la expectativa de que pueda dar marcha atrás y jugar un año más, pero ya tiene ofertas para cambiar los balones por los micrófonos y las cámaras de TV, de acuerdo con una información publicada por ‘Front Office Sports’.

Distintas cadenas deportivas de televisión ya se habrían acercado a Brady para ver su disposición y convertirlo en una de sus figuras al micrófono.

Por ahora no se han revelado los nombres de las cadenas pero lo que sí se ha filtrado es la cantidad de dinero que pondrían en un virtual cheque, que sería de 25 millones de dólares al año para ser su analista. De igual forma se comenta que no hay una postura oficial del ex Mariscal.

De sumar esa cifra, el exatleta ganaría más como analista que jugando en la NFL . Brady estaría generando más dinero desde los micrófonos que en el campo, pues basados en los registros de la liga, su contrato era de 12 millones de dólares anuales, ya que decidió rebajar su salario cuando dejó New England Patriots para ir a los Buccaneers para que Tampa Bay pudiera armar un mejor equipo, algo que rindió frutos, pues en 2020 ganaron el Super Bowl.

Brady ganó siete veces ganador del Super Bowl y con 22 temporadas en NFL, de 44 años y está casado con la supermodelo brasileña Gisele Bundchen hace 12 años y tiene tres hijos. (Télam)