El marcador lateral derecho de Rosario Central Damián Martínez declaró hoy, consultado sobre la dispar campaña del equipo cuando juega de local o de visitante, que "a todos los equipos les cuesta jugar fuera de su casa".

"No sabemos todavía cómo vamos a jugar (el viernes Central visitará a Colón), pero en todas las canchas tratamos de dar el máximo y salir a ganar, aunque el rival también juega. Si queremos dar el salto de calidad tenemos que empezar a demostrar de visitantes"

En una conferencia de prensa ofrecida después de la práctica en el predio de Central en Arroyo Seco, el "Gitano" Martínez, un bonaerense de 33 años que jugó en San Lorenzo y en Unión, abundó que "el fútbol argentino es muy difícil porque todos se hacen fuertes de local".

"Nos está costando afuera, pero hay que cambiar la cabeza y salir a jugar como lo hacemos de local. Es un lindo momento para volver a ganar y meter dos triunfos seguidos, que es algo que no logramos hace mucho tiempo. Ojalá sea el puntapié inicial", remarcó.

"Sabemos que contra Colón es un partido importante. Fue clave la victoria contra Talleres, pero tenemos que seguir creciendo y mejorando. Ellos se juegan cosas importantes, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, mostrar tranquilidad, paciencia y demostrara lo que hacemos de local. Sabemos que de visitante está nuestro déficit", reconoció .

Requerido sobre el rival, el defensor "auriazul" remarcó que "Colón es un equipo con buenos jugadores y una idea definida. Sabemos lo que están peleando y que no es fácil luchar por la permanencia. Por eso tendremos que estar alertas. No tengo dudas de que va a ser un partido intenso", destacó.

Y respecto de su particular relación con los hinchas "canallas", en la que pasó de ser resistido por unos cuantos al reconocimiento de la mayoría, Damián Martínez expresó que él trabaja "para que las cosas salgan bien. En la semana el técnico me da la confianza y yo trato de dar el máximo. Puede salir bien o mal, pero soy agradecido al club y al hincha, que me trata bien. Las críticas las acepto porque me sirven para seguir creciendo", cerró. (Télam)