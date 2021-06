El bonaerense Julio Velasco, multicampeón con el seleccionado italiano, admitió que el vóleibol "lo salvó" en tiempos de la última dictadura militar que comenzó en 1976, destacó los valores de "ser olímpico" y reivindicó los encuentros de café porque tienen "un valor extraordinario en la formación de los entrenadores junto con los cursos" que, remarcó, "hay que hacerlos".

-T: ¿Se imagina que hubiera sido de su vida sin el vóleibol?

-JV: A mí, el vóley me salvó. Porque en esos años 70 además era muy difícil para mí encontrar algo que me entusiasmara. No pude terminar la facultad, no podía estar en mi ciudad por la dictadura, no podía ver a mis amigos, no podía ver a mi mamá. Entonces, claro, el vóley me salvó de la depresión porque era cada año un equipito mejor y me encontré creciendo en medio del horror, porque sino yo hubiera estado adentro del horror todo el tiempo. Tuve esa suerte de encontrar en el vóley algo que me dio entusiasmo de nuevo y que me dio ganas de progresar y de mejorar. Obviamente me tenía que mantener. Yo no tenía plata ni nada pero no me quería ir del país. Yo había sido militante, vivía cuidándome mucho y nadie sabía dónde estaba mi casa y demás. Pero me parecía injusto irse apenas la cosa se ponía mal y la gente común digamos tener que bancársela. No quería irme del país y logré encontrar en el vóley algo que me dio entusiasmo de nuevo.

-T: ¿Sigue suscribiendo la frase "aprendí más en el café que en los cursos"?

-JV: Si. Aparte está demostrado. Donde más se consolidan los aprendizajes es cuando uno explica, pero la segunda es en las discusiones, no para ganarlas sino las discusiones en sí. En los cursos hay poca discusión. Son muy importantes eh, yo hice todos los que pude, y sigo haciéndolos, pero cuando uno discute un tema con otros entrenadores buenos ahí se aprende muchísimo. En ese sentido el café. Hay un motivo por el cual nosotros en Argentina, tenemos tantos técnicos buenos yo creo o hay varios. Uno es que nosotros somos de mucha pasión y acostumbrados a "laburar a pulmón". Eso existe en Argentina, no en Suiza. Pero las otras dos características que yo creo que forman mucho a los entrenadores son: que el vóley esté en los clubes donde hay otros deportes, entonces hay comunicación con otros entrenadores y segundo que hay, no siempre, pero hay muchos entrenadores que se ven mucho con otros entrenadores del mismo club de vóley. Si uno va a ayudar se los encuentra tomando un café a los entrenadores juveniles con el de cadetes por ejemplo. Eso sigue existiendo mucho y tiene un valor extraordinario en la formación de los entrenadores junto con los cursos, que hay que hacerlos.

-T: El mes próximo se cumplirán 25 años de la conquista de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 del seleccionado Italia que dirigió. ¿Cómo define ser olímpico?

-JV: Es una cosa especial y, a su vez, una cosa que se alimenta a sí misma. Es verdad que es algo especial que tiene una cosa mítica de la antigua Grecia. Es muy particular, un evento mundial y sobre todo para los deportes que no son olímpicos, porque está eso también. El fenómeno de que el deporte no es el futbol en el periodo olímpico son lo mas importante que hay en el planeta. Todo el resto del año el fútbol en el resto del mundo o el básquet, el béisbol en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces eso era también una característica muy peculiar no? Es un momento... es nuestro momento. El momento de los deportes más chicos, menos populares. Y en algunos casos no es en modo enorme porque el vóley tiene campeonatos profesionales, tiene mundiales. Hay deportes que existen para el gran público en la semana de los juegos olímpicos. Eso crea una cosa oficial. Hay una convivencia de todos los deportes del propio país y a su vez la convivencia con otros países. Nosotros jugamos muchos mundiales pero estamos solo los del vóley. Es muy lindo y muy particular encontrarse con todos los deportes del país. Con gente que uno conoce por los diarios, que nunca charló, con gente que ni conoce de su existencia. Se encuentra con los grandes de otros deportes que quizás no tuvo oportunidad de conocerlos. Eso es algo muy particular que no está en un campeonato del mundo.

-T: Le quedan seis materias para recibirse en la carrera de filosofía en la Universidad, ¿Volverá a La Plata?

-JV: No, no, no. Cuando estuve el primer año en Italia, que fue cuando volvió la democracia un íntimo amigo mío con el que estudiábamos llegó a ser decano de la facultad, y yo volví tres días a Argentina para estar presente el día que asumió como decano y él me preparó todos los programas y la documentación para que yo terminara y ahí lo pensé bien y tomé una decisión estratégica que creo que fue acertada: dije por qué voy a dedicar este tiempo a ser profesor. Yo ahora soy entrenador y todo el tiempo se lo voy a dedicar a estudiar lo que necesito para ser un buen entrenador. Y así hice.

(Télam)