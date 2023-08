Racing visitará hoy a Unión de Santa Fe en el encuentro que marcará su debut en la Copa de la Liga Profesional y a días del partido frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro válido por la primera fecha de la Zona B, se disputará a las 19:00 en el estadio 15 de Abril con arbitraje de Darío Herrera, mientras que Lucas Novelli será el encargado del VAR y tendrá la televisación en directo por ESPN Premium. Racing tendrá dos partidos como visitante en ambas competiciones y estará lejos de casa hasta la segunda fecha del torneo local. Para visitar a Unión, el técnico Fernando Gago no tendrá disponibles aún a Juan Nardoni y Leonel Miranda, quienes están atravesando la última etapa de la recuperación de sus respectivas lesiones y se siguen entrenando apartados al resto del plantel. En tanto, Gabriel Arias, Roger Martínez, Nicolás Reniero y Johan Carbonero no viajaron a la capital santafesina y se quedaron en Buenos Aires realizando trabajos de kinesiología y sesiones en el gimnasio en el estadio Presidente Perón. De los cuatro que aún no pueden jugar, solo Martínez quedó descartado para el encuentro frente a Boca que se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de agosto. Por el lado Unión, el entrenador Cristian "Kily" González podrá contar con dos refuerzos para recibir a Racing: Gonzalo Morales -llegado desde Boca a préstamo- y el uruguayo Jairo O´Neill. El conjunto santafecino tendrá en este torneo la misión de pelear por no descender, más allá de que, por ahora, pudo escapar de la zona baja y terminó en el puesto 20 en la tabla general. Las siguientes son las probables formaciones de los equipos y otros detalles del partido: Copa de la Liga Profesional. Zona B. Fecha 1. Unión - Racing. Estadio: 15 de Abril. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Lucas Novelli. Hora: 19. TV: ESPN Premium. Unión: Federico Vera; Andrés Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Jerónimo Dómina, Mauro Luna Diale, GonzaloMorales; Enzo Roldán, Joaquín Mosqueira y Sebastián Moyano. DT: Cristian González. Racing: Matías Tagliamonte; Facundo Mura, Nicolás Kozlovsky, Santiago Quirós, Ignacio Galván; Catriel Cabellos, Aníbal Moreno o Santino Vera, Agustín Almendra; Baltasar Rodríguez, Maximiliano Romero y Juan Fernando Quintero. DT: Fernando Gago. FIG/GAM/KDV NA