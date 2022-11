El entrenador de los Emiratos Árabes Unidos, el argentino Rodolfo Arruabarrena, destacó respecto del amistoso del próximo miércoles en Abu Dhabi frente a los capitaneados por Lionel Messi que a su equipo le "hace falta jugar y tener roce con un seleccionado como Argentina".

El miércoles, desde las 12.30, de Argentina, se jugará este último amistoso premundialista para los conducidos por Lionel Scaloni, que será el que le ofrecerá la mejor retribución económica a las arcas de la AFA.

"Para mi seleccionado es importante tener una experiencia así, porque contamos con muchos jugadores jóvenes que necesitan rodaje. Nos hace falta el roce con seleccionados fuertes, porque nos falta la viveza que tiene el jugador sudamericano o el mismo europeo y este partido nos permitirá sumar aprendizaje, porque jugar nada menos que con Argentina es una linda oportunidad", le indicó Arruabarrena a ESPN.

"De todas formas quiero que al final del partido todos los jugadores argentinos terminen bien, pero durante el juego pretendo que mis jugadores hagan el mejor papel posible. Ya mis hijos me amenazaron con que no le pase nada a Messi. Pero ya lo sé, porque si le ocurre algo en ese encuentro no puedo volver a Argentina", señaló entre sonrisas.

Finalmente el entrenador ex Boca Juniors describió al rival de Argentina en el Grupo C, Arabia Saudita, al que por cercanía conoce muy bien.

"Arabia ya está concentrada como si el Mundial se jugase en junio. El equipo tiene un mes de preparación, la liga se detuvo y están muy metidos en esto. Es un equipo que de tres cuartos para adelante tiene variantes, aunque algunos de sus mejores jugadores no están en su mejor versión, pero vienen teniendo buenos resultados en los amistosos. Tienen una seguridad defensiva que sorprende y mezcla juventud con experiencia", describió. (Télam)