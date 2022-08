El exdelantero búlgaro Hristo Stoichkov criticó al entorno de Diego Maradona por haberlo "rodeado" y hacerlo "sentir solo" en muchos momentos, al punto que se preguntó si no debió hacer "más" por su amigo, que falleció el 25 de noviembre del 2020.

"Diego nunca se distanció de sus amigos, esos tipos lo rodearon y lo hicieron sentir solo. Yo tenía mil números suyos, lo llamaba siempre, la última vez que charlamos fue el 8 de febrero del 2016 cuando me llamó por mi cumpleaños. Luego yo lo llamaba siempre y nunca me permitían acceder: estaba jugando, durmiendo, entrenando y me bloqueaban", describió el ex Barcelona en ESPN.

"Yo también soy culpable de que Diego esté con esos buitres. Me siento parte de los que tuvimos culpa y me pregunto '¿No pudiste hacer nada?'. Al final, Diego nos marcó a todos", continuó.

Stoichkov, integrante de los seleccionados de Bulgaria en los Mundiales EE.UU. 1994 y Francia 1998, forjó una amistad con Maradona a lo largo de la carrera de ambos, al punto que el astro argentino dijo un día en el programa televisivo 'De Zurda' que su vínculo era "para siempre".

"Yo lo conocí a Diego en los '90 y nunca nos peleamos. Le he hablado muy duro dentro de la cancha y afuera, pero siempre me toleró. Los dos salimos de barrios humildes y logramos mucho", detalló.

Por otro lado, uno de los ídolos de Barcelona afirmó que Lionel Messi es "un mito" y que no merecía darse la "forma en que sucedió" su partida del club catalán.

"Sufrí mucho cuando se fue a París Saint Germain, porque veía a un amigo sufrir. No era Lionel Messi, lo notaba triste, y ahora lo veo feliz en esta temporada, la va a romper en el club", destacó.

"Es demasiado pronto para hablar del Mundial (Qatar 2022), es un campeonato aparte. Primero tenemos que ver cómo llegarán los jugadores, que estarán más frescos porque no llegarán al final de las temporadas", auguró.

Por último, Stoichkov adelantó que ve un Mundial "más dinámico que en otros tiempos" por el estado de los campos. (Télam)