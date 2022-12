(Por Jerónimo Granero, enviado especial).- El seleccionado de Brasil goleó hoy a Corea del Sur por 4-1 con una gran exhibición de fútbol durante el primer tiempo, y jugará los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Croacia.

Vinicius Junior (7m. PT), Neymar, de tiro penal (13m. PT), Richarlison (29m. PT) y Lucas Paquetá (36m. PT) marcaron los goles del pentacampeón del mundo en el partido disputado en el estadio 974.

Paik Seungho descontó para Corea del Sur a los 31 minutos del segundo tiempo.

Brasil confirmó que la derrota ante Camerún (1-0) en la última fecha del grupo G fue un accidente y avanzó a los cuartos de final con una contundente goleada que tuvo hasta el festejo del entrenador Tite, quien se sumó al baile de Richarlison en el tercer tanto.

El técnico, que ya anunció que se va después del Mundial, aprovechó el segundo tiempo para cuidar jugadores y sacó hasta al arquero Alisson (lo relevó Weverton).

Corea del Sur, que había dejado afuera a Uruguay por tener más a goles a favor, solo pudo resistir siete minutos el poderío ofensivo de los brasileños y se despidió de la Copa del Mundo con una deslucida versión.

Neymar volvió a jugar luego de la lesión que sufrió en el estreno mundialista contra Serbia y marcó, de penal, su primer gol en Qatar 2022.

De esta manera, el crack de París Saint Germain se convirtió en el tercer brasileño en convertir goles en tres Mundiales distintos e igualó a dos leyendas brasileñas como Pelé y Ronaldo.

Además, el 10 llegó a los 76 goles con la camiseta "Verdeamarela" y quedó a uno del récord de "O Rei", que atraviesa un delicado momento de salud y fue homenajeado por el plantel que desplegó una pancarta después del partido.

Brasil clasificó a cuartos de final por séptima edición consecutiva, ya que la última vez que quedó eliminado en octavos ocurrió en el Mundial de Italia 1990 cuando cayó con la Argentina.

En un partido casi sin equivalencias, Brasil hizo la diferencia en los primeros 15 minutos y después se divirtió ante una pobre versión del equipo liderado futbolísticamente por Son Heungmin.

La apertura del marcador se dio a los 7 minutos, luego de una gran jugada a pura habilidad de Raphinha, el zurdo que juega por la derecha y que terminó en un centro atrás para la llegada en soledad de Vinicius Junior.

Corea del Sur todavía no había podido reaccionar al primer gol y tres minutos después llegó el penal de Jung Wooyoung sobre Richarlison.

Neymar se hizo cargo de la ejecución y dejó sentado en el piso al arquero Kim Seunggyu, que había intentando incomodarlo con algunos movimientos sobre la línea.

Para confirmar la candidatura de Brasil también apareció el arquero Alisson, quien le sacó un gran remate a Heechan Hwang en lo más claro de Corea del Sur en el primer tiempo.

Al festival brasileño le faltaba un artista que salió a escena a los 29 minutos: Richarlison dominó la pelota con la cabeza afuera del área, se la pasó a Marquinhos y éste se la dio al capitán Thiago Silva, que dejó mano a mano al delantero para el 3-0.

Por si faltaban recursos a un equipo plagado de variantes ofensivas, también participaron de los goles los dos zagueros centrales.

Lo mejor sucedió en el festejo, cuando el atacante de Tottenham se acercó al banco de suplentes y hasta Tite se sumó a la celebración, con baile incluido.

El cuarto gol nació desde la izquierda con un desborde de Vinicius Junior y pase preciso para Lucas Paquetá, que definió cruzado y de primera.

El árbitro francés no tuvo piedad con Corea del Sur y adicionó cinco minutos antes de finalizar el primer tiempo, y en ese lapso Brasil estuvo cerca de hacer dos goles más.

La segunda etapa estuvo prácticamente de más porque Brasil sacó el pie del acelerador y Corea del Sur fue en busca del gol del honor, pero se topó con un sólido Alisson que recién fue superado con un fuerte remate del ingresado Paik Seungho que tuvo un pequeño desvío.

Tras las bajas por lesión de los dos laterales izquierdos Alex Sandro y Danilo, y del delantero Alex Telles, Tite no quiso sorpresas y sacó de la cancha a Vinicius, a Neymar y hasta al propio Alisson.

Brasil avanzó a paso firme a cuartos de final casi sin desgaste físico y enfrentará a Croacia, que jugó la prórroga ante Japón y se clasificó tras imponerse en la definición con tiros desde el punto penal.

-Síntesis-

Brasil: Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos y Danilo; Casemiro; Raphinha, Neymar, Lucas Paquetá, Vinicius Junior; y Richarlison. DT: Tite.

Corea del Sur: Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Minaje, Kim Younggwon y Kim Jinsu; Lee Jaesung, Jung Wooyoung, Hwang Inbeom y Heechan Hwang; Cho Guesung y Son Heungmin. DT: Paulo Bento.

Goles: en el primer tiempo, 7m. Vinicius Junior (B); 13m. Neymar, de penal (B); 29m. Richarlison (B); 36m. Lucas Paquetá (B). En el segundo tiempo, 31m. Paik Seungho (C).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Hong Chul por k. Jinsu (C) y Son Junho por J. Wooyoung (C); 18m. Dani Alves por Eder Militao (B); 20m. Paik Seungho por H. Inbeom (C); 27m. Gabriel Martinelli por Vinicius Junior (B) y Bremer por Danilo (B); 29m. Lee Kangin por L. Jaesung (C); 35m. Hwang Uijo por C. Guesung (C), Weverton por Alisson (B) y Rodrygo por Neymar (B).

Amonestado: Jung Wooyoung (C)

Estadio: 974 (Doha).

Árbitro: Clement Turpin asistido por Nicolas Danos y Cyril Gringore, todos de Francia.

VAR: Jerome Brisard (Francia)

Público: 43.847 espectadores. (Télam)