A Argentinos Juniors se le escapó hoy el triunfo e igualó 2 a 2 con Atlético Tucumán en el estadio Diego Armando Maradona, por la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, en el primer partido desde la salida de Gabriel Milito como entrenador

El elenco de La Paternal ganaba 2 a 0 con los goles de Gabriel Ávalos, de penal, y de Luciano Gondou en un encuentro cargado de polémicas, pero Atlético Tucumán llegó al empate con un doblete de Mateo Coronel -un tanto desde los doce pasos-. Argentinos, que contó con Cristian Zermattén como entrenador interino tras la sorpresiva renuncia de Gabriel Milito luego de la eliminación en la Copa Argentina, se puso en ventaja con un polémico penal por un presunto agarrón sobre Luciano Gondou que Gabriel Ávalos cambió por gol a los 34 minutos de la etapa inicial. Más tarde, a los 37, el "Bicho" estiró la ventaja de la mano de Gondou, pero el "Decano" reaccionó en la segunda parte con otro penal sancionado por el árbitro Germán Delfino a instancias del VAR que Mateo Coronel utilizó para descontar, mientras que el propio delantero, con un cabezazo por encima del arquero Alexis Martin Arias, lo igualó para el conjunto tucumano a los 20 minutos. No obstante, segundos antes de la jugada que terminó con el descuento de Coronel, Delfino anuló otro tanto de Ávalos por una inexistente posición adelantada previa que hubiese significado el 3 a 0 a favor de Argentinos

A partir del empate, el duelo fue de ida y vuelta, con ambos elencos decididos a llevarse los tres puntos, pero finalmente el resultado fue 2 a 2..Esta es la síntesis de Argentinos vs Atlético Tucumán por la Copa de la Liga:.Copa de la Liga.Fecha 3-Zona AEstadio: Diego Armando Maradona.Árbitro: Germán Delfino.. Argentinos: Alexis Martín Arias; Marco Di Césare, Miguel Ángel Torrén, Lucas Villalba, Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Federico Redondo, Francisco González Metilli, Santiago Montiel, Luciano Gondou y Gabriel Ávalos. DT: Cristian Zermattén. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela, Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra, Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez. Goles en el primer tiempo: 34m. Gabriel Ávalos, de penal (A); 39m. Luciano Gondou (A). Goles en el segundo tiempo: 19m. Mateo Coronel, de penal (AT); 20m. Mateo Coronel (AT). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Ramiro Carrera por Renzo Tesuri (AT); 19m. Justo Giani por Guillermo Acosta (AT); 25m. Leonardo Heredia por Francisco González Metilli (A) e Ignacio Maestro Puch por Mateo Coronel (AT); 37m. Tomás Castro Ponce por Joaquín Pereyra (AT), Ramiro Ruiz Rodriguez por Marcelo Estigarribia (AT) y Rodrigo Cabral por Javier Cabrera (A). FG/AMR NA