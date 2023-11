Un 28 de noviembre de 1973, hace 50 años, Independiente logró conquistar el mundo al obtener su primera Copa Intercontinental tras superar por 1 a 0 a la Juventus de Italia en el estadio Olímpico de Roma. El equipo de Avellaneda vivió una de sus grandes noches de copa gracias al tanto de Ricardo Bochini, a los 35 minutos del segundo tiempo. Independiente había logrado acceder a este tipo de encuentro en tres oportunidades previas, pero siempre se le había escabullido, hasta esa noche en la que un joven Bochini de 19 años, enmudeció a los hinchas de Juventus -que eran mayoría por la localía-, tras recibir la pared de su socio Daniel Bertoni y definir por arriba del legendario arquero Dino Zoff para poner el 1 a 0. Ya con cuatro Libertadores en su palmarés (1964, 1965, 1972 y 1973), la primera conquista intercontinental dejó de ser esquiva y llegó ante el equipo italiano que contaba con varias figuras de renombre, algo que llevó a Miguel Ángel "Pepe" Santoro a definir que era como enfrentar "a una Selección". Juventus, que había sido subcampeón de la Champions League, tomó el lugar del Ajax de Holanda, que optó por no disputar la final alegando problemas económicos. Sin embargo, esta aceptación no fue sencilla, ya que los de Turín exigieron que se dispute a partido único -en esa época se jugaba en las dos sedes- y en Italia, pero esto no fue un impedimento para los de Avellaneda. Este pedido fue porque los italianos quisieron evitar posibles hechos de violencia como los que acontecieron en la Copa Intercontinental 1969, que enfrentó al Milan y Estudiantes de La Plata. Para la jornada histórica del 28 de noviembre de 1973, el Independiente de Roberto "Pipo" Ferreiro formó con Miguel Ángel Santoro; Eduardo Commisso, Miguel Ángel López, Francisco Sá, Ricardo Pavoni; Rubén Galván, Miguel Ángel Raimondo, Ricardo Bochini; Agustín Balbuena, Eduardo Maglioni y Daniel Bertoni. Por su parte, Čestmír Vycpálek puso en cancha a Dino Zoff; Luciano Spinosi, Claudio Gentile, Francesco Morini, Sandro Salvadore; Gianpietro Marchetti, Franco Causio, Antonello Cuccureddu; Pietro Anastasi, José Altafini y Roberto Bettega. Poco le importó a Independiente enfrentarse ante un equipo plagado de estrellas y sobre todo a Bochini de medirse ante Zoff, uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, para lograr un título que impactó en el mundo del fútbol. Cincuenta años más tarde, el club rememoró la conquista en sus redes sociales y dedicó una palabras a los héroes del Olímpico de Roma: "Partido único en Italia. En Roma, esperaba la Juventus de Dino Zoff y otras figuras. Acá, dos pibes de 18 y 19 años tiraban paredes con un equipazo detrás. Hace 50 años, el Rey de Copas viajaba en busca de la primera del Mundo. Y la trajo, claro". LG/PT NA