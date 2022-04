A cuatro décadas del bautismo del estadio de Floresta con el nombre Islas Malvinas, el club All Boys reconocerá mañana a los Veteranos y familiares de Caídos en la guerra de 1982.

Será en la previa del arranque del encuentro que el equipo de Aníbal Biggeri sostendrá este sábado desde las 15.30 ante Villa Dálmine, por la décima fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

Hace exactamente 40 años, la entonces Comisión Directiva de la entidad 'alba' reflejó en forma unánime ese "sentimiento por la causa Malvinas que se mantiene con el tiempo".

"La idea la llevé yo, pero todos los integrantes de la CD estuvieron de acuerdo en forma instantánea. Fue el sentimiento de todo el club", reconoció Dino Bellorio, actual profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro de aquella directiva del club de Floresta.

MIRÁ TAMBIÉN Quimsa de Santiago del Estero anima partido por tercer puesto en BCLA de básquetbol

"El estadio, en esos momentos, no tenía un nombre constituido. Vamos a bautizarlo con el de Islas Malvinas propuse. Y hubo automática e inmediata aceptación", contó Bellorio, integrante también de la actual CD que encabeza el presidente Nicolás Cambiasso.

Por aquellos años, Graciano Corniola era el titular de una entidad de Floresta, que volvía a jugar en la vieja Primera B, luego de permanecer ocho años consecutivos en Primera División.

Esa Comisión Directiva estaba también integrada por los luego presidentes del club, Sebastián De Bella y Héctor Bertoni; más los directivos Enzo Mastronardi, Amílcar Battaglia, Oscar Avena, Vicente Triscali, Luján Pardo, Héctor Liotto, José y Néstor Picone, Jaime Jagendorf y Angel De Bella, entre otros.

Bellorio le contó a Télam que el viernes 23 de abril de 1982, tres semanas después del desembarco en las Islas, se "realizó un acto muy grande en el club para reflejar lo que representaba para la sociedad"

MIRÁ TAMBIÉN Choque de líderes entre Lomas y Santa Bárbara por el hockey femenino

"Invitamos a todos los colegios de la zona, a las organizaciones barriales, a las autoridades del Instituto Antártico Argentino. Inclusive vino el que era nieto del primer Gobernador de Malvinas, José María Vernet", evocó el directivo.

"Se colocó una plaqueta de bronce en la puerta de la platea de la calle Mercedes, se bendijeron las instalaciones y se iniciaron una serie de charlas históricas respecto de lo que significaba Malvinas para la Argentina", continuó.

Para Bellorio el recuerdo de Malvinas como territorio "legítimo" argentino tuvo un impulso definitivo, a partir de la sanción de la Constitución Nacional en 1994, en donde se ratificó la 'imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional'.

"Durante años, la causa Malvinas estuvo olvidada. Y no sólo porque los soldados y veteranos prefirieron no hacer público su dolor, sino porque los Gobiernos que lo siguieron no se referían al tema sino para marcar el fracaso de los militares", analizó.

"En All Boys el sentimiento por Malvinas siempre estuvo presente, creo, porque se trasmitió de generación en generación. Y eso fue muy fuerte. Hubo algunos hinchas que combatieron, inclusive", resaltó.

Desde hace casi dos décadas, a partir de la gestión iniciada por el socio de la entidad, Augusto Rival, distintos veteranos y excombatientes suelen desfilar en el estadio Islas Malvinas, cuando llega el primer o segundo fin de semana de abril.

"Es algo que ya quedó instalado en la gente del club. El reconocimiento de los hinchas y el orgullo de que el estadio lleve el nombre de las Islas Malvinas. A cada uno de nosotros se nos infla el pecho cuando nos lo recuerdan", finalizó. (Télam)