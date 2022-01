El intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, emitió un comunicado mediante el cual enumeró los principales puntos del acuerdo de Argentina y el FMI.

En primer lugar, el alcalde aseguró que da “previsibilidad”. Para Acerbo, tras el acuerdo con el Fondo se aleja la incertidumbre de corto plazo de una deuda que nunca se debió haber contraído en los plazos y las condiciones de la aplicación de esos recursos sin control, principalmente en el lado financiero que tiene repercusión directa en la economía real (valor del tipo de cambio dólar Estadounidense).

En segundo lugar, habló de “Razonabilidad”. El intendente del FDT dijo que “El país funciona como una gran familia, cualquier deuda contraída con plazos y condiciones de pago incumplibles de acuerdo a su generación de recursos hará que, en algún momento, esa familia no solo pierda su patrimonio y su libertad de decidir sobre cuestiones diarias de consumo, sino que tampoco será creíble para volver obtener financiamiento”.

Click to enlarge A fallback.

En tercer lugar, dijo que trae “Estabilidad”. Acerbo consideró que “si existe inestabilidad cambiaría, las empresas tienden aumentar los precios para cubrirse de posibles aumentos del tipo de cambio (del dólar estadounidense)”.

MIRÁ TAMBIÉN Acerbo recibió la visita del ministro Costa

Por último, dijo que “Los nuevos plazos alejan el default y alivian los recursos del Estado Nacional y permiten NO hacer ajustes drásticos en la economía después de una pandemia como la que vivimos y sus consecuencias, que siempre terminan afectando a la mayoría de las familias, fundamentalmente las que menos tienen o que no pueden cubrirse ante esas medidas”. Para el alcalde, el acuerdo era necesario y no podía demorarse más