La exposición "Banksy Genius or Vandal?", que se inaugurará el 26 de agosto en La Rural y que busca acercar al público al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años, a través de 70 obras, abrió hoy la venta de entradas en la web www.laruralticket.com.ar/event/banksy.

Las entradas a esta muestra inédita en nuestro país -que ya se vio en Moscú, San Petersburgo, Madrid, Barcelona, Milan, Lisboa, Las Vegas, Nueva York, Bruselas, Hong Kong, Osaka y Tokio-sobre el misterioso artista británico de street art, tienen un valor de 3.000 pesos para público general y de 2.000 pesos para menores de 12 años, informaron los organizadores en un comunicado.

Esta muestra -que ya ha recibido más de un millón de visitas en su gira mundial- está concebida como una inmersión en el misterioso universo del garitero británico a través de obras originales cedidas en exclusiva por colecciones privadas internacionales, con su certificado de autenticidad (COA).

Se trata de 70 creaciones que incluyen una selección de obras únicas ejecutadas con diferentes técnicas: óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos, fotografías y una experiencia de realidad virtual (VR).

MIRÁ TAMBIÉN Las señoritas convocadas por Sarmiento son eje de una muestra en Washington

La exhibición cuenta además con una audio guía para smartphones gratuita, disponible en castellano e inglés, que enriquece la experiencia del visitante aportando amplia información del artista y sobre cada una de las obras expuestas.

Una instalación multimedia envolvente especialmente creada para esta muestra dará la bienvenida al visitante, desvelando pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su insólita trayectoria, no exenta de polémica.

Escurridizo, provocador, misterioso; Banksy, el artista británico cuya identidad aún se desconoce, está considerado como uno de los principales exponentes del Street Art contemporáneo y sus obras, a menudo satíricas, abordan temas universales como la política, la cultura o la ética.

El aura de misterio que, por elección y por necesidad, se perpetúa cada vez que se menciona a Banksy, lo ha convertido en una figura mítica de nuestro tiempo.

MIRÁ TAMBIÉN La poesía muestra su plenitud en nuevas ediciones que desafían la periferia y apuestan al riesgo

La guerra, la riqueza y la pobreza, los animales, la globalización, el consumismo, la política, el poder y el medio ambiente son algunos de los tópicos que el artista explora en sus creaciones, desde las trincheras del asfalto.

Algunas de las obras expuestas son, por ejemplo, la famosa "Girl with balloon" (Niña con globo), la imagen de una niña soltando un globo con forma de corazón, que el artista primero pintó en la pared bajo las escaleras del South Bank y luego en muchos otros lugares, hasta que en 2004, comenzó a hacer grabados para su venta.

Otra, "Love is in the air", también conocida como "El lanzador de flores", es posiblemente una de las obras más conocidas de Banksy: un manifestante que está participando en una protesta callejera y cuya cara queda oculta por un pañuelo. A primera vista, parece que está

lanzando un coctel Molotov, pero si miramos con mayor detenimiento, vemos que en

realidad lo que tiene en sus manos es un ramo de flores.

La muestra "Banksy Genius or Vandal?" está producida por Sold Out, IQ Art Management y presentada en Buenos Aires por S2BN, DGE y DF Group en el pabellón Frers de La Rural, avenida Santa Fe 4363 del 26 de agosto al 27 de noviembre, de martes a viernes de 14 a 21.30 y los sábados, domingos y feriados de 10 a 21.30. (Télam)