(Por Carlos Aletto) En "La balada de Jimmy Cross", el escritor e historiador Federico Lorenz narra la peripecia de un hombre nacido hacia finales del siglo XIX en las islas del Atlántico Sur -que él llama Falklands- y participa de distintos hitos históricos como la Primera Guerra Mundial o las huelgas obreras de 1921 en la Patagonia, a través de un recorrido que le permite al investigador seguir profundizando en Malvinas, el tema al que le ha dedicado un cuarto de siglo de estudio.

"No se trata de relativizar posiciones o decisiones, sino de señalar que en los grises en la vida de las personas y en la historia de las naciones hay posibilidades de comprensión", dice Lorenz a Télam, que desde la ficción de su nuevo libro encuentra una zona de acercamiento en la distancia irreconciliable que parece haber entre los isleños y los argentinos. En la novela publicada por Adriana Hidalgo editora, específicamente en las aventuras del protagonista que nace en las Malvinas en el siglo XIX, el autor da cuenta de cómo se construye un sentimiento hacia un lugar, pero también hacia el otro.

Lorenz, destacado historiador y novelista argentino, que desde hace años imparte clases de Historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires y ejerce como investigador independiente en el Conicet, se especializa en las Malvinas, tanto en lo que hace a la guerra de 1982 como a la historia previa del territorio. Además de su labor histórica, ha incursionado tanto en la ficción como en la no ficción. Entre sus obras publicadas se destacan las novelas "Montoneros o la ballena blanca" y "Los muertos de nuestras guerras", así como el ensayo histórico "Cenizas que te rodearon al caer" y el ensayo pedagógico "Elogio de la docencia. Cómo mantener viva la llama" (2019), entre otros libros de su autoría.

El emocionante relato que plantea "La balada de Jimmy Cross" se desarrolla a partir de las experiencias de Abram Cross en las Islas Malvinas y su decisión de abandonar el mar para establecerse en Port Stanley. Enseña a su hijo, Jimmy, el estilo de vida marítimo. El joven participa en la caza de lobos marinos y el comercio con los habitantes de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sin embargo, la historia no se limita a esta rutina marítima, sino que se convierte en parte de la batalla entre la flota inglesa y alemana durante la Primera Guerra Mundial, un dilema para los isleños. El regreso de Jimmy Cross a Port Stanley después de la guerra y las dificultades que enfrenta en la Patagonia lo llevan a cargar un fusil y un cuchillo mientras emprende una nueva etapa de su vida.

"Tuve la posibilidad de viajar a las islas en tres ocasiones, de conocer a sus habitantes, y de visitar los espacios que menciono en la novela. Muchos han cambiado, otros no. Pero fue decisivo, claro, palpar la idea de la insularidad, que permea sus vidas. Hay mucha bibliografía sobre el período que toca la novela de la que solemos transitar; a veces no se trata tanto de que no es accesible, sino de que no nos preguntemos por ella", cuenta Lorenz a propósito del trabajo de campo que confluye en este libro.

-Télam: ¿Cuál fue la inspiración detrás de la historia de Abram Cross y su vida en las Islas Malvinas en el siglo XIX?

-Federico Lorenz: La historia de las Malvinas y del Atlántico Sur es riquísima en personajes como el viejo Abram, el padre del protagonista: un marino cuyo barco hacía el recorrido doblando el cabo de Hornos para llevar distintas cargas. En ese tráfico, las Malvinas eran un punto nodal, lo fueron hasta 1914, que se inauguró el Canal de Panamá, y vuelven a serlo en el actual contexto geopolítico. Hombres como Abram hacían un poco de todo en condiciones extremas. Son vidas que podríamos calificar de aventureras sin que sus protagonistas, probablemente, las vivieran de esa manera.

Personas como Abram se acomodan al paisaje hasta hacerse parte de él, aceptan las condiciones de un espacio donde todo es extremo: el clima, la forma de ganarse la vida… y eso me genera una fascinación porque vivir de esa manera, que para ellos era una rutina, visto desde este presente era una cadena de decisiones fundamentales y, decisivas como forma de vida cotidiana. Abram decide quedarse en Malvinas, y la transforma en su hogar, cuando su barco ya no puede seguir.

-T.: ¿Cuál es el significado simbólico del mar en la novela? ¿Has leído muchos relatos sobre aventuras en el mar?

-F.L.: Tengo un gran amigo, marino, que me dijo una vez que por el mar se llega a todas partes. Y otro gran amigo me regaló un libro impactante y que concluye con una cita de "Antígona": "el mar lava las culpas de los hombres". Creo que en ambas ideas anida la idea de la posibilidad de la refundación permanente atada a un escenario preexistente a nosotros, y eso me llama mucho la atención. Tengo una fascinación por el mar, aunque nunca he navegado, por esa condición de espacio donde todo es posible. Sabemos muy poco del mar, mucho menos aún un país como el nuestro, tan porteñocéntrico y que construyó su repertorio simbólico atado a la tierra a pesar de tener uno de los litorales marítimos más extensos del mundo.

-T.: La novela tiene una rica ambientación en las Islas Malvinas y Río Gallegos. ¿Cómo investigaste y te documentaste para crear un escenario tan vívido y auténtico?

-F.L.: Investigo hace un cuarto de siglo sobre Malvinas, y algo menos, pero muchos años también, sobre la Patagonia marítima. Es el territorio al que he dedicado la mayor parte de mis esfuerzos como historiador, y no se escapa a nadie que mi puerta de entrada a eso fue por la guerra y la posguerra de 1982. Pero pasada esa primera inmersión, visitar las islas me obligó, literalmente, a encontrar cantidad de puntos en común entre la vida en las islas y el Continente: entre "la Roca" y "la Costa", como se decía en ese espacio entre finales del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Comencé a leer entonces a especialistas en la ocupación humana de ese espacio, particularmente los trabajos de Milagros Pierini, Mateo Martinic, Arnoldo Canclini, así como libros de memorias, como el de Lucas Bridges, o cuentos como los del chileno Francisco Coloane.

Luego, tuve la fortuna de pasar una estadía en Cambridge, y allí copié cantidad de notas a partir de cartas e informes de personas que vivieron entre Malvinas y el Continente desde la ocupación británica.

-T.: ¿Qué se puede decir de la historia de amor entre Jimmy y Nancy?

-F.L.: Jimmy y Nancy encarnan, metafóricamente, los lazos entre las islas y el Continente, y los avatares que hubo entre ellos. Quise contar a partir de la historia de Nancy, también, el lugar de la mujer en esa época y en esa sociedad, y hablar acerca de las tensiones que el comienzo de la Gran Guerra imprimió en la vida de las personas. Ese "esperar" de Nancy, la forma en la que tuvo que vivir, la actitud del pueblo, que conocía a sus antepasados hacia ella cuando es una "madre soltera" era algo que quería que apareciera. Jimmy tenía que descubrir todo un costado de la vida, además, a partir de un gran amor. Eso no es nada original, pero no por eso deja de ser conmovedor. Su hija es la que le va a dar sentido a la vida de Jimmy cuando la guerra termine, y es importante, también, porque en mi proyecto literario esta es la primera de una tetralogía sobre el siglo XX.

-T.: ¿Por qué elegiste incluir la batalla de las Falkland Islands en la historia?

-F.L.: Porque fue un acontecimiento militar muy importante de la Gran Guerra. Hoy los isleños lo presentan como el hecho fundacional de su compromiso con el Imperio. Hacían un punto de honor y de reclamo hacia la metrópoli vivir aislados de la vida común, y la guerra llegó hasta ellos. Nadie estaba a salvo, parece haber querido decir la amenaza alemana, y por, lo tanto, nadie podía quedarse afuera. Es ese combate, en el que algunos isleños participaron como auxiliares, el que decidió a Jimmy a enrolarse, el que le plantea el dilema de otra identidad. No es que se sienta "británico", sino que sí siente que su hogar, las islas, ha sido amenazado.

-T.: ¿Cuál es el papel de la memoria y los recuerdos en la historia?

-F.L.: La memoria y los recuerdos son vectores que me parecen fundamentales para pensar a las personas, y que organizan la vida de Cross, de su familia, y de sus compañeros. Es una memoria atada a objetos, como la cuna que le construye su padre, hecha con restos de maderos de barco recogidos en un astillero, a lugares, como Gipsy Cove, o espacios que a ojos inexpertos serían iguales a muchos otros: una cala secreta donde cazaban lobos, descendían personas o aparecía un piano abandonado. Son las memorias de lo vivido, pero también de lo que nos cuentan, que es una forma de vivirlo también. Afectan las decisiones sobre nuestro presente

T.: ¿Cuál fue el mayor desafío al escribir esta parte de la historia y cómo lo superaste?

F.L.: Fue un desafío que me generé conscientemente: Cross, nacido en Malvinas, sus compañeros chilotes, el gaucho Sotelo, aún muchos capataces extranjeros y estancieros británicos, vivían en el Sur antes que llegara el Ejército nacional a reprimir no solo una huelga, sino algo que muchos, en el clima enrarecido de esa época, veían como una amenaza a la integridad territorial argentina. Los indios en cuyas matanzas el padre de Cross probablemente participó vivían allí incluso antes que todos ellos.

No se trata de relativizar posiciones o decisiones, sino de señalar que en los grises en la vida de las personas y en la historia de las naciones y de las regiones, en esos grises tan poco tentadores, pero que son tensados en un instante, hay posibilidades de comprensión. (Télam)