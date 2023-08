"Uno no decide lo que ama", de Ignacio Veliz, se publica en el marco de un proceso electoral en el que el diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, resultó, en las PASO nacionales, el más votado con propuestas que rememoran a los años previos a la crisis de 2001 y sobre esta coyuntura y los desafíos de la dirigencia política, el escritor conversó con Télam.

-T: La novela está dedicada a Cristina Fernández de Kirchner, ¿por qué?

-I.V.: Porque creo que Cristina carga con la memoria de país que está desapareciendo y, como a la novela la entiendo como un diario de duelo colectivo, Cristina corporiza esa elaboración. A través de su cuerpo se elaboran cosas muy dolorosas que nos cuesta mirar de frente. Así que es un gesto de amor a esos años y a ella también porque no puedo pensar mi vida sin el impacto que tuvo y sintetizó ese matrimonio político.

-T: La novela se publica en un momento en el que la cancha está totalmente cambiada, no solo Cristina no es candidata sino que tuvo un intento de asesinato que casi parece no formar parte de los análisis políticos. ¿Cuál es tu mirada sobre la política?

-I.V.: No haber elaborado lo suficiente un duelo a nivel mundo nos está impactando en la imaginación. Hay una necesidad muy grande de pensar las categorías con las que pensamos el poder y los dispositivos que nos damos para llevar adelante las aspiraciones que tenemos. Hay una crisis institucional de cómo se encauzan las apuestas colectivas. Seguimos oponiendo a una determinada imagen de individuo, una forma de lo colectivo que tiene que ver con otro momento. Por eso digo que hay una especie de duelo no elaborado en relación al país y el mundo que entró en cambio en los 15 últimos años. Hay una mutación de la que todavía no dimos cuenta y eso impacta en la eficacia política pero sobre todo en la imaginación. Hay una dificultad muy grande en recuperar iniciativas y propuestas de un mundo deseable.

