Son 20 en total las obras robadas en el Museo Nacional de Arte Decorativo, según el relevamiento de la colección que está llevando adelante la Dirección Nacional de Museos luego de que el Ministerio de Cultura decidió intervenir esa institución cultural, mientras que su director, Martín Marcos, actualmente suspendido, presentó una medida cautelar ante la Justicia federal, en la que dice que fue "injustamente" separado de su cargo.

A fines de febrero, en un escueto comunicado, la cartera de Cultura anunció la decisión de dar intervención por 30 días al Museo Nacional de Arte Decorativo a los efectos de iniciar una investigación por el faltante de piezas en la colección de dicha institución: once objetos exhibidos en las salas y sustraídos en la modalidad robo hormiga, cuya desaparición denunció el propio Marcos ante la Justicia.

La intervención recayó en la directora Nacional de Museos, María Isabel Baldasarre, que realiza actualmente el relevamiento de la colección mientras se lleva adelante la investigación judicial correspondiente. Al cumplirse un mes de aquella decisión, el Ministerio decidió prorrogar por 60 días más la medida y al mismo tiempo la suspensión sin goce de haberes de Marcos, lo que motivó una misiva de nueve páginas del director en la que expresa su malestar, junto a una presentación en la Justicia para que se revea su situación.

"Siento que las medidas impuestas buscan evadir responsabilidades de mis superiores, hacerme aparecer como responsable único de estos faltantes y aprovechar esta penosa situación para correr arbitrariamente de la dirección del museo a un funcionario concursado, con altas calificaciones e intachables antecedentes", escribió Marcos, que llegó a la dirección hace cuatro años por concurso público nacional, gestión que finaliza en junio próximo.

En la demanda presentada, con la que busca revertir la resolución firmada por el ministro Tristán Bauer, que lo separó "preventivamente" de sus funciones en el museo, Marcos habló de su convicción y compromiso para "esclarecer, cuanto antes, estos aberrantes y angustiantes hechos". Y agrega: "Solicito se me reponga de inmediato en mi cargo para poder contribuir a la investigación y se revierta mi injustificada y enormemente perjudicial suspensión sin goce de haberes".

La directora Nacional de Museos, María Isabel Baldasarre, se refirió en diálogo con Télam al proceso de inventario de 6.500 piezas del museo, que aún no está terminado, en el que "se registraron nuevos faltantes de objetos que no habían sido advertidos por el director suspendido. Además se registraron algunas otras irregularidades vinculadas a los protocolos de cuidado, eso nos hizo prorrogar el proceso de intervención y la suspensión del director", explicó.

La funcionaria se refirió así al robo -recientemente descubierto- de dos esculturas de terracota, un set de tocador, un calzador realizado en asta y una carpeta de escritorio confeccionada en cuero, también incorporados a la denuncia iniciada e informadas a Interpol. "Los directores de museos, en tanto la función ejecutiva que ostentan, son responsables del cuidado del patrimonio", dijo Baldasarre.

"Me parece desproporcionada, injusta, arbitraria y sin antecedentes esta suspensión. Está presuponiendo que soy responsable y culpable. Y responsable no es sinónimo de culpable. Soy responsable como lo son también los funcionarios jerárquicos por encima mío y los empleados por debajo mío en esas áreas de competencia", expresó por su parte Marcos a Télam.

Según el relato del arquitecto, él fue quien avisó, denunció, informó a sus superiores y pasó a Interpol las fichas y fotos para que subieran a Internet: "Hice diligentemente y responsablemente todo lo que tenía que hacer, sobre los cuales hay protocolos que cumplí en su totalidad por lo tanto es inadmisible este destrato, este maltrato, sobre mi persona, sobre todo porque soy un director concursado. Por eso presenté una medida cautelar ante la justicia federal", resumió el funcionario.

Además, el arquitecto y docente apuntó sobre el tema de la falta de cámaras de seguridad en el museo, que luego de la denuncia fueron implementadas: "Me parece que buscando un chivo expiatorio, en este caso yo, se licuan las responsabilidades para arriba. Yo no soy el que tenía que poner las cámaras de seguridad, yo soy el que las pidió, yo no compro cámaras de seguridad, solo puedo ejecutar una caja chica mensual de 60 mil pesos. Las licitaciones, compras y contrataciones las hace el Ministerio a través de la Dirección General de Museos", indicó.

"Efectivamente hay responsabilidad por encima mío en este hecho pero eso se pretende licuar haciéndome a mí el único responsable. Acá hay una movida que tiene otros tipos de intereses: creo que la idea es aprovechar esta situación para quedarse con mi cargo", acotó.

Con respecto a los faltantes, Marcos dijo que, por el tipo de robo "no pudo haber sido durante el horario abierto al público. Tiene que haber sido en horario de museo cerrado. Los que lo hicieron seguramente deben estar en este momento en el museo. El único que está afuera del museo soy yo, pero el ladrón probablemente sigue estando en el museo. Muy probablemente", opinó.

Luego del extenso escrito del director, el Ministerio difundió una "aclaración" sobre el caso del faltante de lo que se creía era hasta ahora dos pinturas, tres jarrones y seis botellas de vidrio: "En el proceso de relevamiento del inventario del Museo fueron descubiertos nuevos faltantes no advertidos por el director suspendido y otra serie de irregularidades relacionadas con el resguardo de los bienes del Museo", dijeron desde el Ministerio por lo que se debió ampliar la denuncia ante el Juzgado interviniente.

"La sucesión de denuncias de faltantes efectuadas por el referido funcionario en un muy breve lapso de tiempo, y el posible incumplimiento por parte del director del Museo de los deberes de cuidado y conservación del acervo a su cargo, imponía a este Ministerio disponer las medidas adecuadas a los fines de proteger el Patrimonio Cultural de la Nación y garantizar el correcto desarrollo de la investigación sumarial, así como la reunión de pruebas", añadieron.

Al ser consultada acerca de cómo sigue este proceso, Baldasarre sostuvo que "hay que ver qué sucede cuando se termine la suspensión y qué decisión toma el ministro de Cultura. Al director su concurso se le vence a principios de junio. La idea es que en el corto plazo, todos los cargos que vencen en 2022 -que son varios no solo el Decorativo-, sean llamados a concurso", indicó.

Finalmente, la directora Nacional de Museos aseguró que el Museo Nacional de Arte Decorativo está actualmente abierto al público, que se seguirá con la programación prevista en agenda y con los compromisos asumidos -con la modificación de algunas fechas- y que están planeando "una apertura fuerte a la comunidad, que creemos que el museo hasta hoy no tenía". (Télam)