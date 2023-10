Unos 30 afiches producidos por artistas, grupos y colectivos de Argentina, que tienen un tono de crítica al modelo neoliberal y, al mismo tiempo, de resistencia como intervención urbana, fueron incorporados a la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de España.

"Seleccionamos 30 afiches duplicados y ante el interés del Reina Sofía pudimos motorizar que pasen a formar parte de la colección del museo. Todo eso lo fuimos logrando en la vinculación que hicimos con el museo desde la Red de Conceptualismo del Sur y desde el archivo Resistencias Tipográficas", contó a Télam Juan Pablo Pérez, investigador, gestor, artista e impulsor de la iniciativa.

Como pegatinas urbanas que en un gesto de denuncia y crítica irrumpen en el paisaje con una imagen o con una frase poderosa, los afiches que componen este acervo ubican al lenguaje gráfico en el centro de la escena y ponen en diálogo arte y política en una crítica al neoliberalismo o al capitalismo despiadado. En colores, blanco y negro, con distintas tipografías, se lee: "Terrorcracia de Estado", "Nuestra América está en llamas ¡Encendete!", "Quemar toda palabra que adormece", "Libertad a los (im) presos políticos", "El poder: dice lo que no piensa/muestra lo que no hace/hace lo que no dice".

El desembarco de esas obras a Madrid tiene como antecedente una muestra que se realizó en 2022 en el Reina Sofía, en la que se presentó un recorrido sobre las experiencias y prácticas gráficas de distintos países de América Latina desde los 60 hasta el año 2018. Ahí llegó parte del archivo local Resistencias Tipográficas, que coordinan Juan Pablo Pérez y Raquel Masci, quienes vienen armando un acervo de producciones tipográficas, sobre todo desde el año 2015, y a través de este espacio desarrollaron intervenciones concretas en el espacio público para "disputar sentidos contra las políticas del neoliberalismo".

MIRÁ TAMBIÉN Presentan en Rosario un libro y una muestra sobre el fotógrafo que acompañó al Che Guevara

Aquella muestra en el Reina Sofía se organizó en conjunto con la Red de Conceptualismos del Sur, una plataforma internacional de investigación y producción que busca "intervenir políticamente en los procesos de neutralización del potencial crítico de un conjunto de prácticas conceptuales que tienen lugar en América Latina a partir de la década de los sesenta", como detallan entre sus fundamentos.

A propósito del archivo de "Resistencias Tipográficas" y la muestra itinerante, Pérez señaló que los afiches de esa muestra "orientaban desde lo político-poético cómo enfrentar a las imposiciones neoliberales" y sostuvo: "La historia es un palimpsesto que pone en tensión sus capas superpuestas. La materialidad del lenguaje visual de una época determinada dialoga con las contingencias de cada coyuntura precisa, en la gráfica que habita la calle que, como la marea a la orilla, nos devuelve nuevas percepciones de la realidad". (Télam)