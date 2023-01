(Por Ana Clara Pérez Cotten) Legitimada por el premio Nobel de Literatura concedido a la francesa Annie Ernaux, anclada en las preferencias de los lectores argentinos y también en sintonía con cierto clima de época, la llamada "literatura del yo" vive un reverdecer que tiene un correlato editorial en varios proyectos y colecciones: el sello Vinilo -dirigido por Joana D'Alessio y con el trabajo de edición de Mauro Libertella- planea un segundo año de catálogo para amplificar las voces, mientras "Cerca de la verdad", dirigido por la editora y escritora Magalí Etchebarne se consolida, y Bosque Energético llegó hace poco a las librerías para renovar la tradición literaria de publicar diarios y explorar lo íntimo.

Con la idea de publicar libros de no ficción con calidad literaria y que convoquen a un público heterogéneo nació Vinilo en octubre de 2021,un pequeño sello dirigido por Joana D'Alessio, quien eligió al escritor Libertella para editar "Sencillos". Se trata de una colección de libros breves que acercan la lectura a la experiencia intensa de escuchar y tararear una canción y que, tras haber publicado una seguidilla de textos comentados y con varias reimpresiones, se hizo en los últimos meses un lugar en el mercado editorial.

"Arrancamos la editorial con el concepto de que estaba dedicada a la no ficción y una primera colección dedicada a libros para leer de un tirón. Lo que fue pasando es que funcionó muy bien `Sencillos´ y decidimos afianzarnos ahí. Las librerías los exhiben todos juntos y se armó la idea de colección. Pero además, el sello fue más identificado por el formato corto que con la cuestión de la no ficción", cuenta D'Alessio sobre cómo el plan original se modificó, en parte, tras la recepción de los lectores. Y se ríe, además, de los "malentendidos" alrededor del catálogo cuando, por ejemplo, la felicitan por haber editado "la novela de Dolores Gil", un libro en el que la autora relata el accidente en el que perdió la vida su hermana y cómo eso la marcó. "Y bueno, no está mal que hablen de ese texto como una novela. En definitiva, es todo literatura", advierte la editora. "Nuestra idea es que dentro de la no ficción también haya subgéneros que no sean autobiográficos. Queremos explorar más el ensayo", adelanta sobre lo que se viene.

En 2023, en honor a ese deseo, Vinilo editará "Sobre lo natural", un libro de Mónica Müller en el que la autora, una médica fogueada en la literatura, cuestiona la idea de "lo natural" y despedaza las modas en temas de salud y alimentación: lo orgánico, las dietas sustractivas, lo saludable, lo light o la "enyoguización".

También publicarán "Unos ojos recién inaugurados" del escritor Martín Castagnet, en el que el autor construye la semblanza de su abuela y da cuenta de la historia de una relación que atravesó el tiempo y dejó una marca indeleble en un escritor.

Vinilo editará además un texto de la propia D´Alessio: "Breve tratado sobre la amistad". Allí, la autora vuelve a los días más cerrados y anodinos de la pandemia para contar las caminatas por la ciudad con una amiga, una rutina para escapar al malestar. El texto, una suerte de ensayo sobre la amistad, indaga en el vínculo pero también explora Buenos Aires y los grandes temas como los hijos, el amor o el paso del tiempo.

También saldrá "El libro de los elogios", el espejo de "El libro de las diatribas" que se publicó en 2022 y que reunió textos de autores en contra de cosas y cuestiones. "No estoy, obviamente, en contra de la literatura del yo pero no quiero que nos quedemos ahí exclusivamente. Me interesa hacer balances y recortes", sostiene la responsable de Vinilo sobre cómo se va armando el catálogo.

Ediciones B, del grupo Penguin Random House, lanzó "Cerca de la verdad", dirigido por la editora y escritora Magalí Etchebarne, que apunta a usar la experiencia propia como punto de partida literario y publicó títulos de Luciana Cáncer, Natalia Moret, Sol Montero, Sebastián García Uldry y Manuela Martínez. Es, además, una apuesta apuesta por la literatura de autoficción y las voces nuevas. "Mi historia no tiene final feliz. Ni la historia de mi enfermedad ni la historia de amor terminan bien. Quizás no terminan, se retroalimentan entre sí hasta el infinito. No hay progresión, no hay transformación del personaje, no hay redención", dice Luciana Cáncer en "Un lugar guardado para algo" sobre esa postura frente a los hechos. Moret, quien desde hace años trabaja como tallerista, sabe que en el terreno de la autoficción hay mucho más para explorar que los meros datos de una biografía. "Hay algo de lo que ocurrió con el libro que para mí representó una especie de segunda oportunidad para reescribir lo que había sido escrito en mi vida de una manera que no quería. De pronto entendí que en el libro podía hacerlo de otra manera, y esa libertad absoluta en la escritura es lo que me indica que el proyecto va a terminar bien", sostuvo durante una entrevista con Télam a propósito de la publicación de "El año en que debía morir".

En Miramar y a tan sólo 45 kilómetros de Mar del Plata, se accede a un sitio especial conocido como "Bosque Energético" donde, aseguran, los árboles tienen propiedades electromagnéticas. Ese locus inspiró el nombre de un nuevo sello dedicado a la publicación de diarios íntimos, dirigido por Andrés Gallina y Eugenia Pérez Tomas.

El proyecto comenzó a crecer en 2020, durante la pandemia, que los encontró muy cerca de aquel bosque energético. En 2022 publicaron un texto de Santiago Loza en el que narra un diario a destiempo sobre una internación y el "Diario de los 15" de Acevedo, un texto de iniciación pero que, a la vez, consolida la vocación por la escritura. "Nos atraen materiales en los bordes, en el margen de la escritura. En general, los diarios son registros cotidianos minúsculos, de la interioridad. O, también pueden ser paralelos a la escritura de una novela. Nos pareció importante ponerlos en valor e iluminarlos", cuenta Pérez Tomas, egresada de la carrera de Dramaturgia, magíster en Escritura Creativa de la UNTREF y autora de obras como "En lo alto para siempre" y "¡Recital Olímpico!" escritas junto a Camila Fabbri y estrenadas en el Teatro Cervantes y en el Complejo Teatral de Buenos Aires.

"Nos proponemos explorar las proyecciones de los diarios, las tensiones y las diferencias formales con las que se escribe el mundo interior. Pero nuestra curaduría está más allá de la idea de autoficción. Los diarios más bien son bordes, marginales de una escritura central", reflexiona sobre cómo el mundo interior de un autor puede, en definitiva, ser el motor de historias pero también nutrir textos paralelos a un proyecto central y, no por eso, dejar de ser literatura. (Télam)