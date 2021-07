En la ciudad francesa de Arles, donde vivió el pintor holandés Vincent Van Gogh, se acaba de inaugurar el festival internacional de fotografía Les Rencontres de la Photographie 2021, que alberga como exposición central la muestra que ya se vio en Argentina “Pensar todo de nuevo”, curada por Andrea Giunta, con 150 obras de significativa relevancia histórica, producidas por veinte artistas latinoamericanos y que en este mundo post pandémico se interrogan por la relación del hombre con la naturaleza, la riqueza, las desigualdades y la memoria.

Adriana Lestido, Cristina Piffer, Dalila Puzzovio, Elba Bairon, Graciela Sacco (1956-2017), Juan Travnik, Liliana Maresca (1951-1994) Marcos López, Marta Minujín, Nicola Costantino y Silvia Rivas son solo algunos de los artistas cuyas fotografías conforman esta exposición que se estrenó primero on line, luego en la galería Rolf Art de Buenos Aires y ahora en tierra gala, en este prestigioso festival internacional de fotografía.

“Es una exposición feminista que aborda desde los instrumentos amplios, filosóficos, ecopolíticos, cómo pensar desde estas obras muchas de las cosas que estaban sucediendo durante la pandemia y otras que excedían ese marco”, cuenta Andrea Giunta a Télam a poco de la inauguración que “fue muy bien recibida” y está “entre las que más interés generó”.

Fundado en 1970, “Les Rencontres de la Photographie”, se ha consolidado como un evento clave para la difusión, promoción y posicionamiento internacional de los talentos fotográficos contemporáneos, y es donde se podrá visitar hasta el 26 de septiembre esta exposición con sello argentino, acompañada por un libro-catálogo producido por la prestigiosa casa editorial Delpire & Co publishing de París.

El conjunto de obras seleccionadas va desde los años 60 hasta 2020 y “lo común entre ellas es la posibilidad de activar sus sentidos desde un arco de problemáticas extremadamente presentes”, aclara la curadora.

En ese sentido, Giunta hace alusión a “la relación con los cuerpos, con nuestros cuerpos, en distintas circunstancias, la relación con la naturaleza, la revisión de la historia desde los lugares de lo femenino, las revueltas recientes, desde la que sacudió a Chile en octubre de 2019 hasta la que ocupó las calles entre 2018-2020 hasta la legalización del aborto. También la relación con un feminismo interseccional que aborda las historias de los cuerpos negros y de los cuerpos de las culturas originarias, abordados desde el presente y desde el archivo”.

¿A qué estado del mundo queremos volver? Es un interrogante que Giunta plantea en su texto curatorial y que sobrevuela esta muestra pensada inicialmente en un mundo pre pandemia y que fue tomando forma lentamente al calor de los acontecimientos, como el primer fallecido por Covid en Argentina (7 de marzo de 2020), la decisión de catalogarlo como pandemia por parte de la OMS (11 de marzo), la suspensión de clases en colegios (15 de marzo) o el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio (19 de marzo).

“Esta no es una exposición literal. Es preciso entrar en el clima que propone el texto curatorial y detenerse en la relación entre las imágenes. Pero quizás por esa no literalidad es que despertó gran interés y fue tan bien recibida en Francia. Las obras no ilustran nada, no son registros documentales, no fueron realizadas ex profeso, son obras que se resignifican durante la pandemia. Esto tiene que ver con una condición inherente a las obras de arte. Se realizan en un contexto, por una persona, pero cada vez que se exhiben se activan nuevamente, se hacen presente, y expanden así el sentido originario desde el que se las pensó”, asegura la autora de “Feminismo y arte latinoamericano”.

La muestra se completa con obras de Santiago Porter, Vivian Galban, Ananké Asseff, Florencia Levy, Jackie Parisier (Argentina), Aline Motta (Brasil), Celeste Rojas Mugica (Chile), Joiri Minaya (Estados Unidos), José Alejandro Restrep, María José Arjona, María Teresa Hincapié (1956-2008), Rodrigo Orrantia (Colombia) y Milagros de la Torre (Perú).

Presentada bajo el título “Puisqu’il fallait tout repenser” la muestra permanecerá hasta el 26 de septiembre en el Espacio Van Gogh, Arles, Francia, y las actividades que tendrán lugar durante la semana de apertura del festival Les Rencontres de la Photographie, serán transmitidas en vivo desde la cuenta de Instagram de Rolf Art (@rolf_art). (Télam)