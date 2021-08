"Ciencia ficción", una instalación artística que pone en juego la relación del arte y de la ciencia a través del uso metafórico del lenguaje, de Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez, se expondrá a partir del sábado próximo, 28 de agosto, en el Centro Cultural de la Ciencia.

La instalación sonora y visual consiste en veinte pizarrones de diferentes tamaños que, ubicados en un mismo espacio, escritos y dibujados en tiza, destacan el uso de frases metafóricas como "la teoría del caos y el efecto mariposa", para indagar sobre la dimensión poética en el uso de las palabras en el mundo de la ciencia.

"La ciencia puede representar la realidad de un modo técnico, y a través de ecuaciones y teorías, pero también alcanza una faceta metafórica que se aprecia en el propio lenguaje. En física, por ejemplo, se dice que “un gas sufre una presión de...”. ¿Cómo puede ser posible que un gas sufra? Eso ya es una construcción ficcional", dice a Télam García Whebi, artista interdisciplinario que trabaja en el cruce de lenguajes escénicos.

"Existen muchas otras frases, como "fatiga de materiales", "agujeros negros" o "Big bang", y todas constituyen metáforas. Un material no es un ser vivo por lo tanto no se fatiga; los agujeros negros no son lo que conocemos como agujeros, literalmente hablando; y de la explosión que dio origen al universo es difícil pensar que haya sonado como un bang", afirma.

A partir de esas premisas desarrollaron "un dispositivo visual y sonoro que pretende, de manera poética, dar cuenta de la relación indisoluble y simbiótica entre la ciencia y el arte", explica el artista al señalar que la pieza musical elegida para la ocasión es "Music for 18 musicians" de Steve Reich.

García Wehbi, finalista del Premio Filba Medifé por su novela "Maratonista ciego", fundó en 1989 El Periférico de Objetos, grupo paradigmático del teatro experimental e independiente argentino, y se ha destacado en sus actividades como director teatral, régisseur, performer, escritor, artista visual y docente. Sus espectáculos, óperas, performances, instalaciones e intervenciones urbanas han sido presentados en los principales festivales y ciudades de América, Europa, Asia y Oceanía.

Fue director de "El sueño de las piedras" (2021), "65 sueños sobre Kafka" (2020), "Vida y muerte del concepto clásico de utilidad" (2019), "Tiestes y Atreo" (2018), y "Las chanchas" (2018), entre otros.

Maricel Álvarez es actriz de teatro y cine, directora, curadora y docente. Su práctica se desarrolla en la intersección del teatro, la performance, la danza y las artes visuales, generando una fusión de los espacios en los que el cuerpo, como un aparato artístico y crítico, se puede manifestar.

Sus trabajos y creaciones fueron presentados en varios de los más prestigiosos teatros, galerías, museos y festivales en Argentina y en el extranjero. Fue docente titular de la Maestría de Teatro y Performance de la Universidad Nacional de las Artes de 2015 a 2019 y desde 2017 se desempeña como curadora de la Bienal de Performance.

"Ciencia ficción" que se presenta con el apoyo de Fundación Medifé, se exhibirá a partir del 28 de agosto, los sábados y domingos de 14 a 18, con entrada libre y gratuita, en Godoy Cruz 2270. (Télam)