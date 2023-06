Después de seis años sin publicar y tras haber ganado el Premio Princesa Asturias de las Letras, el japonés Haruki Murakami presentará en 2024 por fuera de Japón, donde la editó hace poquitos meses, la novela "La ciudad y sus muros inciertos", un libro que se inspira en un texto que escribió hace 40 años y cuyo protagonista va y viene entre dos mundos.

Aunque en nuestro país todavía no se anunció la fecha de publicación, "La ciudad y sus muros inciertos" llegará a España en 2024, por lo que se podría inferir que en una fecha similar se distribuirá por América Latina. La novela se publicó en Japón en abril de este año con gran expectativa luego de seis años sin nada nuevo de él en librerías, ya que lo último fue "La muerte del comendador", en 2017.

Pese a que todavía no circulan reseñas ni adelantos de la novela por la ausencia de traducciones, el propio Murakami anticipó algo de la trama de su flamante libro en una reciente conferencia en la universidad de Wellesley, Boston. El autor de "Kafka en la orilla" reveló que la base de la historia proviene de un trabajo que escribió hace 40 años y que fue publicado en una revista literaria, pero consideró que estaba "a medio hornear", según el material difundido por la universidad y citado por ABC España.

En palabras del escritor japonés, el protagonista "va y viene entre dos mundos. Un mundo está rodeado de altos muros y no es posible salir. En su interior, la gente vive una vida pacífica. Nadie alberga deseos, nadie sufre. El otro mundo es el mundo en el que vivimos tú y yo, donde pasamos por el dolor, el deseo y las contradicciones. Tiene que elegir en cuál quiere vivir".

Por otro lado, el flamante Premio Princesa de Asturias, que por fin suplió algo de las expectativas de sus lectores con un galardón de gran envergadura, apuntó que nuestro mundo actual, que acaba de salir de una pandemia y donde la guerra entre Ucrania y Rusia continúa, otorga a su novela un significado más oportuno y por eso decidió rescatar el proyecto.

"Con la guerra y el peligro en nuestro mundo, ¿el mundo estéril y amurallado de mi novela resultará más tentador, tanto para el lector como para el protagonista?", se pregunta Murakami, quien empezó a reescribir el libro en marzo de 2020, poco después de que la pandemia detuviera al mundo entero y lo terminó dos años después, cuando la guerra con Ucrania cumplía un año.

De acuerdo con el escritor, esa tesitura bélica y pospandémica hace que cada vez se levanten más muros que dividen a personas y países: "Con sentimientos de sospecha que sustituyen a la confianza mutua se levantan muros a nuestro alrededor de forma constante".

En tal sentido, sostuvo: "Me parece que la condición psíquica de si alguien no es tu aliado, es tu enemigo, sigue extendiéndose. ¿Podrá nuestra confianza en los demás superar una vez más nuestras sospechas? ¿Puede la sabiduría vencer al miedo? Las respuestas a estas preguntas están en nuestras manos. Y en lugar de una respuesta instantánea, se nos exige una profunda investigación que llevará tiempo".

De acuerdo a lo difundido, la última parte de su intervención giró en torno a la trascendencia de su libro en una actualidad que todo lo engulle, con medios hechos para ser consumidos instantáneamente: "Creo que la mayor virtud de la novela es que lleva tiempo escribirla y leerla. Hay cosas en este mundo que solo se pueden crear con tiempo y solo se pueden apreciar si se les dedica tiempo… Por esa razón, son absolutamente esenciales", dijo.

La expectativa por Murakami es tanta que cuando la novela se publicó en Japón, el día 13 de abril, numerosas librerías de Tokio decidieron permanecer abiertas hasta tarde para cumplir con el ritual de los lectores de adquirirla en el instante en que era posible hacerlo. "The City and its Uncertain Walls", título original en inglés de la obra publicada por la editorial nipona Shinchosha, se promociona como una trama "que hace temblar el alma" y, como indica la contraportada, "se debe ir a esta ciudad", aún "a costa de todo". (Télam)