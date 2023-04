Una escultura de Damien Hirst que el artista británico había presentado en la Bienal de Venecia de 2017 fue arrollada por una mujer cuando perdió el control de su auto e ingresó al patio trasero de una casa en Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, y se estima que la pieza vale unos tres millones de dólares.

"Esfinge" (2017) se titula la escultura de Hirst que estaba en el patio de la mansión de un coleccionista estadounidense y que la mujer al volante de un Rolls-Royce atropelló, justo antes de estrellarse contra un malecón y acabar en la playa que bordea la propiedad, según informó The Art Newspaper.

La conductora, cuya identidad no trascendió, fue trasladada a un centro médico y nadie más resultó herido en el accidente: "Cuando la policía encontró el coche, el vehículo estaba suspendido en el malecón con un extremo tocando la arena de la playa", detallaron desde la policía local al periódico Palm Beach Daily News.

La obra del artista británico se encontraba en el jardín de los coleccionistas Steven y Lisa Tananbaum y el incidente, protagonizado por una mujer de 66 años sucedió a fines de marzo aunque recién ahora trascendió a los medios: fue el propietario justamente quien dio a conocer el suceso y declaró que la obra, derribada de su pedestal, está valuada en tres millones de dólares.

La "Esfinge" de Hirst formó parte de la exposición "Treasures From the Wreck of the Unbelievable", que se vio durante la Bienal de Venecia de 2017, junto a otras obras creadas para parecerse a esculturas que habían sido recuperadas de un naufragio abandonado y todavía estaban cubiertas de coral, percebes, erizos y otra flora y fauna oceánica.

Fue la primera gran exposición de Hirst en casi una década y para ella, el británico famoso por sus tiburones embalsamados también creó un falso documental que daba a las piezas un trasfondo ficticio de haber sido abandonadas en el fondo del mar después de que el barco que transportaba las obras naufragara frente a las costas de África oriental.

La mujer que conducía el automóvil de alta gama -estimado en al menos seis cifras, probablemente tanto o más caro que la obra de arte- no recordaba las horas anteriores al accidente y no parecía estar intoxicada, según informó la policía local.

Los dueños de la escultura indicaron que se produjeron daños en el malecón valuados en 10.000 y otros 50 dólares por las roturas en la valla paisajística. El Rolls-Royce, en tanto, sufrió daños por unos 2.000 dólares. (Télam)