(Por Diana López Gijsberts) El fotógrafo Ataúlfo Pérez Aznar dedica 120 imágenes a cartografiar los modos en que la gente disfruta de su tiempo libre, un catálogo de hábitos y rituales que funde la búsqueda estética con la indagación sociológica en la muestra “Punta Lara”, una invitación a espiar cómo los sectores populares -la llamada clase baja argentina- disfrutaron y disfrutan de su tiempo libre en esas playas contiguas al amarronado Río de La Plata.

Muchos llegan en micros fuera de línea o en viejos automóviles, con niños, mascotas y una radio a volumen alto; la mayoría no lleva carpa, pero arman tolditos con frazadas y sábanas para cubrirse del sol ya que lo importante es disfrutar junto al río de unas horas libres de trabajo. Así los registra la cámara de Pérez Aznar, convencido de que "el tiempo libre es un momento en que la gente se libera, se despoja de todo otro condicionante".

Son 120 fotografías en blanco y negro, en su mayoría en tamaño 60 por 60 cm y algunas de 1.10 por 1.10 mt las que integran esta muestra que desde el sábado tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes "Emilio Pettoruti" de La Plata. Pararse delante de cada una de ellas es "leer" un relato costumbrista desde los '80 hasta la actualidad.

Se puede ver el micro fuera de línea a cuya sombra comen varias familias; niños, niñas y madres nadando en el río, algunos con ropa, junto a un paredón donde se lee "Peligro. Zona de pozos. No se aleje de la costa"; un matrimonio sentado en reposeras mientras mira dormir a su hijo en un corralito que han trasladado hasta allí; el hombre que el finde se llevó la camioneta de la empresa en que trabaja y que ve a sus tres hijos dormir bajo una frazada como toldito; o jóvenes disfrutando la libertad de tener su primer Citroen. Cada foto relata una historia y a la vez despierta en el observador algún recuerdo.

MIRÁ TAMBIÉN La obra de Lucio Fontana ocupará un lugar esencial en la feria Basel en París

Pérez Aznar ya realizó una muestra titulada "Mar del Plata" donde registró los hábitos vacacionales de la clase media. Y planea para el futuro una dedicada a los sectores más favorecidos. "Mar del Plata y Punta Lara son parte de una trilogía que se completaría con el tiempo libre de la clase alta en Punta del Este y en Miami, pero me está costando ya que no me siento cómodo en esos lugares", dice en entrevista con Télam.

- Télam: ¿Cómo surge esta muestra ?, ¿qué la inspiró?

- Ataúlfo Pérez Aznar: No creo en la inspiración. Es un trabajo que vengo realizando desde comienzos de los 80. La mayoría de mis trabajos surgen en el tiempo, en algún momento la corto y digo: ´esto forma parte de una muestra´. No soy como otros fotógrafos que trabajan un tema y hasta que no terminan no pasan a otra cosa. Yo trabajo más libremente de modo simultáneo distintos temas.

Con el actual ritmo de vida uno va corriendo de un lugar a otro, y Punta Lara surgió cuando me tomaba tiempo para ir a tomar mate junto al río. Y en ese momento de descanso tomaba fotos, de manera aleatoria al principio. Siempre me interesó el tiempo libre de la gente. Es un tiempo terriblemente creativo. En gran parte del día la gente va corriendo de un lugar a otro, todo está programado, formateado todo de acuerdo a los compromisos laborales pero en el tiempo libre se hacen muchas cosas: se toma mate, se juega, se mete en el río, se canta, se juega al fútbol. El tiempo libre es uno de los aspectos en que más habla de la gente, en su tiempo libre la gente se libera, se despoja de todo otro condicionante.

MIRÁ TAMBIÉN Con lecturas y charlas, la Feria del libro feminista llega en noviembre al C Complejo Art Media

- T.: Hiciste una muestra sobre Mar del Plata, ¿cómo se enlaza, cuál es la continuidad con Punta Lara?

-A.P.A: "Mar del Plata" nació producto de un vínculo profundo con esa ciudad, es mi segunda ciudad. Mi padre fundó la Universidad de Mar del Plata, todavía tenemos un departamento al que íbamos permanentemente cuando teníamos 3 meses de vacaciones, íbamos también en invierno, pero "Punta Lara" nació de manera diferente. En La Plata yo sacaba a pasear la cámara, no había tiempo de sacar fotos, pero cuando me tomaba tiempo para ir a tomar mate a Punta Lara, me desconectaba y podía tomar fotos..

Mar del Plata es una ciudad a la que va mayoritariamente la clase media, mientras que a Punta Lara van los sectores de menores recursos. Los sábados y domingos llegan a esa playa en micros fuera de línea, con el colectivero del barrio que les cobra unos pesos para llevarlos. Vienen de Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela. Punta Lara es un poco la playa del sur del Conurbano. La gente baja las sillas de plástico y las mesas de camiones y micros fuera de línea. Durante la semana va gente en su mayoría de Ensenada, los que les gusta pescar, los que van a pescar porque los echan de la casa para que no moleste, jaja y también van los que están de trampa. Es muy distinto lo que pasa en la semana que lo que pasa el fin de semana. Y también es distinto lo que pasa en verano y en invierno. Hay un tipo de música y a unos metros otro tipo de música, y la gente convive tranquilamente.

Hay fotos que saqué en el 2000 que parece que fueran de los 60 o los 70 por el tipo de vehículos en el que llegan a la playa, un Valiant, Citroens, Fiat 1500, citronetas, Renault 4L. Esas fotos reflejan la evolución de la economía argentina y de Ensenada que pasó de ser una ciudad con un nivel socioeconómico importante por la presencia de la petroquímica, la destilería y el Astillero Río Santiago a tener trabajadores que luego se empobrecieron con las privatizaciones menemistas.

Y estos dos trabajos, Mar del Plata y Punta Lara, son parte de una trilogía que se completaría con el tiempo libre de la clase alta en Punta del Este y en Miami, pero me está costando ya que no me siento cómodo en esos lugares.

- T.: ¿En esa mirada aparecen los estudios de antropología cultural que realizó? A.P.A: En la fotografía yo tengo muy presente a la gente. En las imágenes se ve la evolución de la sociedad, y cómo se expresa la gente de los distintos sectores sociales, qué vínculos se dan, sus historias.

En el caso de Punta Lara se ve lo que convoca a la gente de menores recursos en su tiempo libre. No va a un spa, ni al cine o el teatro. Va a la costa, junto al Río de la Plata, les resulta accesible, allí hacen asados, juegan al fútbol, pescan, se meten al río y ahí se ve que en su mayoría no son habitués de los balnearios, se meten al rio con ropa, tal vez porque fueron a pasar el día y de pronto ante el calor se metieron al rio o porque no tienen mallas. Indudablemente la fotografía es ideal para considerar e interpretar aspectos antropológicos.

- T.: ¿Qué busca generar en el observador con sus fotos?

- A.P.A: Me interesa que mis fotos sirvan de disparador para que el público mire su propia cotidianeidad y su entorno, más en este tiempo donde la gente va por la calle mirando el celular, alienada. Si te pones a mirar el entorno, la arquitectura, hay múltiples aspectos que varían, sufrimos la contaminación, el tránsito irracional del proceso cultural. Por supuesto que es duro tratar de entender y sobrevivir, pero a mí me resulta un ejercicio fascinante y la fotografía es una compañía perfecta para eso.

Además me parece ideal que esta muestra se presente en el Museo de Bellas Artes "Emilio Pettoruti" en el contexto de un Gobierno que pretende mostrar la identidad bonaerense, que es de lo que hablan estas 120 fotos.

"Punta Lara" será inaugurada el próximo sábado en el Museo de Bellas Artes "Emilio Pettoruti" de la ciudad de La Plata y podrá ser recorrida hasta fin de año, de de 14 a 20. (Télam)