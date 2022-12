(Por Ana Clara Pérez Cotten) Gracias a un trabajo articulado entre la editorial Ampersand y Untref, la muestra “Printing R-Evolution, 1450-1500” cuenta el impacto que tuvo la revolución de la imprenta en el desarrollo económico y social de Europa durante la modernidad temprana y, a partir de incunables del acervo nacional, apunta a reconstruir la circulación en la Argentina de los primeros libros impresos.

“Printing R-Evolution, 1450-1500”, una exposición sin precedentes en el país sobre los cincuenta años que cambiaron el mundo, se podrá ver desde el 7 de diciembre en el Muntref, Centro de Arte Contemporáneo Sede Hotel de Inmigrantes. A partir de una serie de videos que incluyen imágenes digitales de bibliotecas europeas y estadounidenses, infografías, mapas, gráficos animados y once incunables argentinos, los visitantes accederán a miles de datos sobre el uso de libros, resultado de años de trabajo de una red internacional de especialistas que confluyen en el proyecto 15cBOOKTRADE (“Comercio del libro en el siglo XV”).

“Conocí la muestra en Venecia, cuando visité en 2018 el Museo Correr. Recuerdo que en aquel momento me impactó cómo lograba narrar de manera sencilla y didáctica un tema al que yo había dedicado años de trabajo e investigación” cuenta, en diálogo con Télam, Ana Mosqueda, directora editorial de Ampersand y curadora de la muestra sobre cómo fue la primera aproximación al material.

Mosqueda, quien también trabajó en el catálogo bilingüe que Ampersand pensó para acompañar la exhibición, advierte en el texto curatorial que durante los dos años de trabajo intermitente que llevó el proyecto reparó en varias oportunidades en que puede “parecer insensato montar una exposición referida al siglo XV en el contexto de un país con problemas más acuciantes”. Sin embargo, encontró que el esfuerzo es un punto de contacto entre el pasado y el presente de lo editorial y aquello la convenció de la pertinencia de la muestra: “Aquellos primeros impresores de Venecia no eran superhéroes sino gente que vislumbró en la tecnología recién creada, la imprenta, una gran oportunidad de trabajo y de progreso. Y por eso intentó mejorarla, superarla y convertirla en fuente de riqueza para sus familias y ciudades”, analiza y acepta que -tanto ayer como hoy- no faltaron “los abusos frente al nuevo medio de comunicación, la piratería ni los juicios por todo tipo de problemas legales entre las partes que se asociaban para llevar adelante una empresa de altos costos y muchos riesgos”. Hacia el final lleva el paralelismo a lo más urgente del presente: “Sin embargo, la imprenta, como hoy internet y las redes, no dejó de expandirse a través de Europa primero y de América después”.

MIRÁ TAMBIÉN Belleza, discapacidad y diversidad corporal en una muestra que potencia el deseo

Para poder traer al país la muestra, Mosquera contó con el asesoramiento de Cristina Dondi, profesora de la Universidad de Oxford y directora del proyecto 15cBOOKTRADE.

El montaje incluye una sección argentina que cuenta con el asesoramiento y la investigación de Roberto Casazza, de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Organizada alrededor de preguntas-eje (¿Por qué?,¿Dónde?,¿Qué? y ¿Cómo?) y articulada gracias a enormes paneles que dividen los sectores, el “capítulo argentino” le suma a la muestra el condimento local. Para Mosquera, de los once incunables que prestó la Biblioteca Nacional, se destacan: una edición anotada de la Divina comedia y una página de la Biblia latina con el sello Gutenberg.

A nivel mundial, Printing R-Evolution es la exposición más grande para apoyar el patrimonio del libro y de las bibliotecas y fue visitada por casi 200 mil personas. La edición argentina, además, amplía los estudios sobre las repercusiones de esa revolución tecnológica en nuestro país con el objetivo ambicioso de trazar un mapa que ubique los incunables llegados desde Europa y aporte una mayor cantidad de datos a esa red internacional de investigación.

La exposición montada en Muntref fue diseñada por la arquitecta Giorgia Voltan; el diseño gráfico estuvo a cargo del Studio Girardi y la realización de los videos por de Studio Visuale, todos de la ciudad de Venecia. El montaje, en cambio, fue realizado por el equipo de Muntref, junto con Estudio Lepes y Fuerzas animales.

MIRÁ TAMBIÉN El museo español Reina Sofía adquirió 74 obras, dos de artistas argentinas

“La exposición llega a Muntref justamente mostrando la situación virtuosa del trabajo en red entre universidades y, a la vez, la cooperación entre una universidad pública, la Biblioteca Nacional y la editorial Ampersad”, explica la historiadora del arte Diana Wechsler, quien dirige el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura y la Maestría en Curaduría en Artes Visuales, Untref.

Wechsler rescata que la exposición hace hincapié en el impacto y el alcance a nivel global de la imprenta que “es interesante de observar a la luz de la experiencia contemporánea y el impacto de las nuevas tecnologías en nuestra cotidianidad”. Pero además, valora que la muestra sirva como puntapié de interrogantes más específicos sobre el objeto libro: “¿Quiénes accedían a estos libros impresos en el siglo XV? ¿Cómo circularon y cómo llegaron hasta hoy día? ¿Leían las mujeres? ¿Ingresaban todos los libros impresos en las bibliotecas de la iglesia o había una selección que dejaba fuera algunos temas?”.

El hecho de que la Untref haya alojado Printing R-Evolution le imprime a la muestra una seña particular. “Untref viene apostando fuertemente a la investigación y ensayando distintas posibilidades para que las investigaciones y los desarrollos en las distintas áreas alcancen una circulación social que sea lo más amplia posible. En este sentido, llevar a las salas y ofrecer al público una investigación abierta es una manera de participarlos de los procesos que se dan al interior de los espacios académicos. La idea de acceso y democratización de saberes está en la base de los proyectos que llevamos adelante”, cuenta Wechsler sobre el espíritu y, además, adelanta que en sintonía con la apertura de la muestra la universidad abrirá la “Sala de proyectos”, destinada a mostrar investigaciones que nacen en la universidad y a visibilizar los procesos de investigación.

(Télam)