"Una serenidad crispada", la muestra del artista conceptual Horacio Zabala, que reúne obras inéditas hechas en tintas y lápiz sobre papel y mapas impresos que utilizan el dibujo técnico y apelan a la memoria, se exhibe en la galería María Calcaterra (MCMC), del barrio porteño de Palermo.

La exposición, curada por María José Herrera, está compuesta por trabajos que el artista realizó entre los comienzos de los años 70 y los 90 donde se advierte el repertorio temático que Zabala solía utilizar en esa época: cárceles, laberintos, cartografías y diarios.

Son tintas y lápiz sobre papel o mapas impresos que utilizan el dibujo técnico propio de la arquitectura: sobre papeles de calco o milimetrados, plantas, cortes y alzadas, describen cárceles “para artistas”, laberintos de pesadas paredes. Los mapas intervenidos son cartografías ficticias que anuncian los desastres ecológicos actuales, las disputas territoriales, y las catástrofes que acechan a la humanidad. Su mensaje ecológico alcanza a los medios masivos de comunicación y la crítica a los falsos criterios de verdad y la manipulación.

Son “obras inéditas, apartadas por exilios, migraciones y humores cambiantes que las dejaron en stand-by. Hoy vuelven a hablar desde la potencia de unas imágenes que se resignifican al insertarse en el seno de las problemáticas de la actualidad; evidencian el paso del tiempo y apelan a la memoria”, destaca Herrera en el texto curatorial.

"Aunque mis obras sean presencias plásticas y cromáticas visibles, mis intenciones no sólo se orientan hacia lo que efectivamente se ve, sino también hacia lo que se piensa de lo que se ve. Desde los años setenta hasta el presente, en mi práctica artística siempre ensayo lo que debo hacer, mostrar y decir, antes de saber lo que debo hacer, mostrar y decir", manifiesta el artista.

Zabala (Buenos Aires-1943) es artista y arquitecto, y desde 1970 realizó más de 50 exposiciones individuales y 140 colectivas en Europa y América. Sus obras integran colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, de Buenos Aires; The Metropolitan Museum of Art, de Nueva York; Tate Modern, de Londres; Museu de Arte Contemporânea da Universidade de Sâo Paulo; Dallas Museum of Art, de Dallas y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid, entre otros.

La muestra se expone en la galería MCMC, ubicada en José León Pagano 2649, de lunes a jueves, de 11 a 19. (Télam)