Una lectura colectiva a micrófono abierto de la Ida y la Vuelta de Martín Fierro se realizará mañana en el Museo Histórico Nacional donde participarán más de un centenar de escritores, actores, artistas, periodistas, sociólogos, historiadores y docentes universitarios, a 150 años de la publicación del poema de José Hernández.

La actividad se iniciará a las 12 del mediodía con la lectura por parte de Julio Schvartzman, Alejandra Flechner, Martín Kohan, Mariano Llinás, Virginia González, Daniel Santoro, Malena Solarz, Nahuel Prado, Raúl Fradkin, David Oubiña, Felicitas Luna, Albertina Carri, Osqui Guzmán, María Pía López, Fernando Bogado, Noemí Goldman, Yamila Cafrune, Sergio Wolf, Adriana Amante, Nilo Cayuqueo, Tamara Tenenbaum, Alejandra Pasino, Gabriel Di Meglio y Alejandro Grimson.

También participarán Juan Albin, Hilda Sábato, Alejo Moguillansky, Eduardo Stupía, Laura Citarella, Guillermo Korn, Celina Manzoni, Élida Blasco, Pablo Alabarces, Constanza Ludueña, Emiliano Ruiz Díaz, Nicolás Zukerfeld, Michelle Arturi, Maruja Bustamante, Guillermo Saavedra, Cecilia Szperling, Federico Jeanmaire, Florencia Garramuño, Inés de Mendonça, Simur y Totti de El Mamut, Juan Diego Incardona, Mario Oporto, Emiliano Sued y Nora Veiras y Diego Tomasi, Walter “Chino” Laborde e Hinde Pomeraniec, entre muchos otros.

“Al fin me he decidido a que mi pobre Martín Fierro, que me ha ayudado algunos momentos a alejar el fastidio de la vida del Hotel, salga a conocer el mundo”, había anunciado hace 150 años José Hernández.

En una tregua con el presidente Sarmiento, Hernández permaneció casi todo el año de 1872 en el Hotel Argentino de 25 de Mayo y Rivadavia, momentáneamente alejado de las rebeliones jordanistas que tenían en vilo al Estado nacional. Fue ahí donde escribió El gaucho Martín Fierro, folleto que publicó a

fines de ese año y que, junto con su continuación -La vuelta de Martín Fierro, publicado siete años después- se convertiría en el libro nacional argentino, conjugando estética y política para denunciar los “Males que conocen todos / Pero que naides contó”, señalaron los organizadores.

La maratón de lectura de "El gaucho Martín Fierro" y "La vuelta de Martín Fierro" será filmada por El Pampero Cine para dejar testimonio visual de esta actividad, organizada por el Museo Histórico Nacional, el Museo Histórico Sarmiento, el Museo de Arte Popular José Hernández, la cátedra de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires.

El Museo Histórico Nacional está ubicado en la porteña calle Defensa al 1.600, donde la actividad se realizará con entrada libre y gratuita. (Télam)