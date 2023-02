"Arder en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina", una instalación que despliega un recorrido cruzando épocas, regiones y entonaciones, y tendrá actualizaciones mes a mes en su puesta desarrollando un crecimiento constante e incorpora voces, armonías y nuevos acordes, se inaugurará el 24 de febrero en el Museo del libro y de la lengua.

Se trata de un trabajo curado por los poetas Juan Fernando García y Andi Nachon que se puede visitar hasta el 30 de junio de lunes a viernes de 14 a 19 en el Museo ubicado en Av. Las Heras 2555 pero que tendrá inauguración con lecturas y presentaciones especiales el 24 de febrero a las 18.

Ese día habrá lecturas de Arturo Carrera, Alicia Genovese, Claudia Schvartz, Osvaldo Bossi, Sonia Scarabelli, Paula Jiménez España, Daniel Lipara, Adrián Agosta, Natalia Leiderman, Pola Gómez Codina y Manuel Duarte, informó la institución dependiente de la Biblioteca Nacional.

Además participará de esa celebración Prensa La Libertad, que se sirve de antiguas máquinas de impresión para crear obras que celebran y reinventan la estética del método tradicional y experimentan en la composición gráfica. En ese evento se presentarán además editoriales como Zindo & Gafuri, Salta el Pez, Gog y Magog y Tren en movimiento.

Nachon, curadora de la exposición junto a García, explica cómo funcionará la exposición hasta junio: "Ante el desafío de atestiguar un acercamiento posible a los territorios de la poesía argentina, nos propusimos una selección muy amplia que fuera tomando el espacio del Museo del libro y la lengua mes a mes. Es decir, va a ser una muestra que va a ir creciendo y vamos a ver la poesía sobre distintos soportes: poemas en la pared, poemas en el piso, un espacio de lectura y videos donde algunos poetas leen sus poemas, entre otros".

La poeta destaca que "se trata de distintos acercamientos que permitan que la persona que recorra el Museo tenga un paseo, un devenir, que es un sistema de lecturas, y que salga del lugar con ganas de leer a un poeta que antes no conocía".

"La otra dimensión de la exhibición tiene que ver con dar cuenta de la vitalidad de la poesía hoy y de los distintos espacios que se dan alrededor de la escritura y lectura de poesía. Entonces, lo que planteamos son activaciones que van a ser mensuales, va a haber dos eventos por mes, en las cuales convoquemos a distintas personas a hacer una actividad que tenga que ver con la poesía. Y eso va a convivir con ferias de lectores, en algunas casos con performances, lecturas de poesía, etcétera", expresa.

Por su parte, García señala que "como poetas, lectores de poesía y también como divulgadores de la poesía argentina es un hermoso momento para desplegar esas lecturas y gustos, con la idea de que es un canon muy amplio, casi inabarcable, y por eso tiene este carácter de una exposición que se va a ir completando porque sino sería imposible".

En relación al recorte y la selección realizada de poetas de todo el país, el poeta y curador indica: "A partir de la propuesta de María Moreno de hacer una especie de antología de la poesía argentina que arrancara en el siglo XX, con Alfonsina Storni como puntapié, armamos un poco ese mapa y no en el sentido teórico del territorio sino literalmente un mapa que pudiera cubrir de norte a sur y de este a oeste, con voces representativas. Que uno pueda decir quién está de Salta y quién de Tierra del Fuego. Y por supuesto, sabiendo que es una antología, por lo tanto tiene el gusto y el capricho. No es una totalidad, no queremos abarcar todo. Lo que sí nos parece hermoso es que podamos ir todos los meses agregando poemas y actividades que estén en diálogo con esos poemas". (Télam)