El músico y Nobel literario Bob Dylan instaló en las sembradíos del viñedo francés Château La Coste una escultura que hizo con partes de un tren, escaleras, bicicletas y rejas de hierro llamada "Rail train", acompañada por 24 pinturas reunidas bajo el título "Drawn Blank in Provence" (dibujos en blanco) en la galería de arte de esa propiedad vitivinícola, siendo la primera exhibición artística que realiza en Francia.

La exposición, abierta hasta el 15 de agosto, "reúne pinturas hechas por el músico a partir de dibujos propios realizados durante sus giras por Europa y Estados Unidos entre 1989 y 1991", informó en un comunicado de prensa la firma que en el pabellón diseñado por el arquitecto Renzo Piano exhibe obras de Claude Monet, Henri Matisse y Marc Chagall, "artistas que han influenciado a Dylan a la hora de crear 'Drawn Blank'", indicaron los voceros.

Cantante y compositor, renovador de la música folk estadounidense, actor y artista visual, Robert Allen Zimmerman, nacido el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, ha vendido más de 110 millones de discos en todo el mundo.

Dylan transmitía con letras de alto contenido poético mensajes que daban un nuevo sentido a la música popular. Sus canciones de protesta reflejaban sentimientos populares hacia temas contemporáneos y además los creaban, ganándose el título de la voz de su generación.

Ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2007 como"mito viviente de la historia de la música popular y faro de una generación que tuvo el sueño de cambiar el mundo", también ganó el Nobel de Literatura 2016, "por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense''.

Fue el gran ausente en ambas ceremonias. A la de Oviedo, España, nadie asistió. El Nobel lo recibió en su nombre su amiga Patti Smith, ícono punk y popular estadounidense, durante una performance inolvidable en la que olvidó la letra de "A Hard Rain's a-Gonna Fall", la canción de Dylan de 1963 -está en el disco "The freewheelin' Bob Dylan"- que interpretó en Estocolmo, ante la Academia Sueca. Fue la propia música y escritora la que explicó que estaba superada por la emoción en ese momento.

Dylan escribió dos libros: "Tarántula" en 1966, donde recorre su vida, y "Crónicas, Volumen I" en 2004, primera parte la autobiografía del creador de "Blowin’ in the Wind".

En la década del 60 creó un estilo propio a partir de la recuperación de la música folk, a la cual añadió unas letras cargadas de simbolismo y reivindicaciones, que le convirtieron en un líder para la juventud contestataria de su país. Tas un período de silencio discográfico, volvió a llamar la atención con un trabajo recopilatorio grabado en directo y sin instrumentos eléctricos, "Unplugged" (1995).

Entre sus discos más popualres están aquel de 1963, "Blood on the tracks", de 1975, y "Oh mercy", de 1989. "Love and theft" y "Modern times", son algunos de sus últimos y más potentes álbumes, de 2001 y 2006 respectivamente. "Rough and Rowdy Ways" es su 39no. disco de estudio, lanzado en 2020, y el primero con canciones originales suyas desde el lanzamiento de "Tempest", en 2012. (Télam)