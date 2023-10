(Por Ana Clara Pérez Cotten) Autor de novelas como “Coral Glynn”, “Un fin de semana” o “Andorra”, el escritor estadounidense Peter Cameron, celebrado por el público y la crítica por la elegancia y la sensibilidad con la que recrea tanto las historias como la vida interior de sus personajes, presenta “Lo que pasa de noche”, una novela en la que a partir de la historia de una pareja se anima a bucear en los deseos inconfesables, el temor a la muerte y el terreno de lo onírico y que llevará al cine Martin Scorsese.

“Suceden muchas más cosas en las profundidades ocultas de nuestro interior, en nuestros pensamientos y sueños. Y ésta es un área que creo que sólo puede explorarse en las novelas, que, a diferencia de las películas, pueden recrear tanto el mundo interior como el exterior en el que vivimos”, contó Cameron a Télam sobre la atmósfera onírica de “Lo que pasa de noche”, la novela que publicó el sello español Libros del Asteroide y que ya está en las librerías argentinas.

La historia de la última novela de Cameron comienza cuando un matrimonio viaja a una fría y remota ciudad europea -de la que el lector tiene pistas pero no datos concretos- para adoptar a un niño. La relación está deteriorada por la grave enfermedad de ella pero ambos creen que un niño los ayudaría a recuperar la alegría. Mientras esperan noticias del orfanato en un gran hotel decadente donde se alojan, los personajes protagonizan una serie de sucesos que los arrojan a la incertidumbre y los llevan a replantearse las certezas con las que llegaron.

-Télam: Sus novelas cuentan historias muy diferentes entre sí, cada una de ellas permite al lector imaginar otras vidas. ¿Por qué cree que su literatura se aleja de la corriente de la narrativa más autobiográfica?

-Peter Cameron: Escribo novelas por la misma razón que leo novelas: escapar de mi propia vida y experimentar nuevas personas y lugares. Vivir mi vida y también escribir sobre ella me parece redundante; prefiero crear algo original e imaginado. Y no encuentro mi propia vida muy interesante, por lo que me resultaría muy difícil escribir sobre ella.

-T.: ¿Por qué decidió situar la historia de “Lo que pasa de noche” en una ciudad con un halo misterioso y de inventiva? ¿Qué posibilidades narrativas le dio ese recurso?

- P. C. : Hice eso porque quería que tanto el hombre como la mujer se sintieran distantes de su vida y también de ellos mismos. Quería que el escenario de la novela fuera un poco extraño y misterioso. Y operé todo eso porque de alguna forma creo que cada vez que viajamos a un país extranjero sentimos una sensación de desplazamiento y asombro, y quería capturar ese sentimiento de sobrenaturalidad y extrañamiento en este libro.

-T.: El viaje representa, para cada uno de los personajes, una suerte de transformación inesperada. ¿El cambio de continente o el movimiento de un viaje pueden generar cambios existenciales y significativos?

-P.C.: Creo que es más fácil y más probable experimentar una transformación cuando nos alejamos de nuestro entorno familiar y nos sumergimos en un mundo nuevo y extraño. Ésta es una de las razones por las que la gente siente la necesidad de viajar: viajamos para escapar de la familiaridad con nosotros mismos y nuestras vidas. También siento que somos más susceptibles a la transformación cuando viajamos y es por eso que en muchas de mis novelas ubico a mis personajes en el extranjero.

-T.: La novela también retrata cómo el deseo y la muerte interactúan en la vida. ¿Cómo cree que estas dos fuerzas dialogan?

- P.C.: No estoy seguro de creer que el deseo y la muerte estén conectados de alguna manera, a menos que sea por oposición. El deseo es lo que nos motiva y nos une a la vida, mientras que la muerte, en cambio, me parece que simboliza el fin o la falta del deseo. Pero supongo que hay momentos en nuestras vidas en los que perdemos el apetito por vivir, somos aplastados por las dificultades y la angustia de vivir y, así, derrotados, deseamos la muerte. Creo que la mujer de la novela se encuentra en este momento de su vida.

-T.: La novela se adentra en el universo onírico. ¿Qué le interesaba contar sobre lo que pasa en las noches?

-T.: Al igual que en su libro "Andorra", eligió volver a recrear el ambiente del hotel, ahora en el Borgarfjaroasysla Grand Imperial. ¿Qué le permiten estos lugares de tránsito a los personajes?

-P.C.: Creo que los hoteles son como los lugares por excelencia para lo extraño, como si fueran las catedrales del desplazamiento y la extranjería. Son exactamente lo contrario de las casas. Entonces, por la razón que conté antes sobre lo que representa viajar, me gusta situar a mis personajes en hoteles, para acentuar sus sentimientos de desplazamiento y de vulnerabilidad.

-T.: Martin Scorsese está trabajando en la adaptación cinematográfica de la novela. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿Está involucrado en el proyecto o prefiere mantenerte al margen?

-P.C.: Estoy encantado de que Scorsese esté interesado en crear una versión cinematográfica de “Lo que pasa de noche” y estoy muy contento de que Patrick Marber esté escribiendo el guión. Me siento muy afortunado de que dos cineastas tan brillantes hayan adaptado mi libro, así que planeo mantenerme al margen y dejarles crear su propia versión. (Télam)