(Por Emilia Racciatti) Colectivos de distintos puntos de América Latina, Suiza y Alemania participarán desde mañana hasta el miércoles próximo del Foro internacional online "Traducción expandida: activismo y prácticas de co-creación literaria" en el que la literatura será pensada como irreverencia y la traducción como acto creativo, comunitario y político al poner en diálogo sus experiencias, proyectos y procesos de trabajo.

Se trata de una actividad organizada por Looren América Latina -el programa latinoamericano de la Casa de Traductores Looren- que fue pensada como la antesala del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) y será una oportunidad para potenciar el debate acerca de las prácticas de escritura y traducción como formas de intervención en el campo cultural, político y social, el concepto de autoría, la (auto)edición, la apropiación cultural y los cruces de la literatura con otros campos disciplinarios.

"Traducción expandida: activismo y prácticas de co-creación literaria" se realizará los dos días entre las 10 y las 14, se puede participar de manera gratuita con inscripción previa para ingresar al Zoom y contará con traducción simultánea en español, portugués, inglés. Se podrá seguir por el canal de YouTube de la Casa de Traductores Looren (www.youtube.com/channel/UCo8lbowq9JIqpo1PPdS2brg) y para consultas e inscripción se puede escribir a foroloorenamericalatina@gmail.com.

Uno de los colectivos que participará es Literatura por lo que está pasando, fundado en Zúrich por los artistas Gianna Molinari y Julia Weber, con el objetivo de brindar ayuda a personas en situación de huida y, desde 2015, convocan a escritores y escritoras a encuentros para escribir textos a pedido en máquinas de escribir.

Ocasionalmente se suman dibujantes que ilustran los textos en vivo y el dinero que recaudan es donado a organizaciones que se dedican a brindar asistencia médica y apoyo financiero y legal a las personas en tránsito.

"Lo emocionante de la escritura colectiva es, sin duda, el momento de compartir. Ya sea ayudándonos cuando surgen preguntas sobre la escritura de un texto, o también por la posibilidad de pasar un encargo de escritura a otra persona cuando una no puede o no quiere. Le preguntas a la persona que tienes al lado, las palabras que no se te ocurren o le pides su opinión sobre un tema. Además, las personas que nos piden textos se convierten en parte del proceso creativo", dicen

Y cuentan: "Cuando escribimos solemos estar expuestos, nos observan escribir, algo que nunca ocurre en nuestra escritura cotidiana. Este carácter público y también el escaso tiempo en el que hay que crear un texto, la imposibilidad de revisarlo, el ruido de las máquinas de escribir de la mesa de al lado: todo ello influye sin duda en la escritura, quizás exige una forma diferente de concentración. Pero al final, son precisamente (también) estos aspectos los que hacen a 'lo común'".

La escritura y la traducción concebidas como prácticas colectivas es algo que impulsan desde hace seis años los integrantes de Snichimal Vayuchil (Sueño florido), quienes nacieron por la necesidad de crear espacios de difusión para la lengua y cultura entre los jóvenes mayas tsotsiles que habitan en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

El inicio de su puesta en marcha fue en 2016 con un taller de creación literaria que buscaba conectar la historia antigua con la actual a través de experiencias de mayas tsotsiles y tseltales que producen materiales literarios de manera independiente.

"Decidimos iniciar un proyecto de autogestión, donde nosotros mismos publicamos nuestros materiales con libros cartoneros (material reciclado). Posteriormente fuimos fortaleciendo nuestra habilidad en la traducción. Inicialmente traducimos nuestros propios textos, eso nos permitió conocer a fondo nuestro idioma porque implicó una investigación, un diálogo, un compartir con las abuelas, abuelos, autoridades, padres y comunidades", relatan sobre sus orígenes.

Como colectivo nacieron en Chiapas y trabajan la relación entre cultura y lengua, ¿qué alcances políticos tiene ese movimiento? ¿Cómo es pensada en ese marco la traducción? "Nos involucramos en la traducción de otros textos literarios que ha sido una oportunidad para nosotros en el sentido de que toma valor nuestro idioma y abre la posibilidad de tener literatura lingüísticamente diversa. Quizás uno de los logros es que instituciones que promovían la lengua empezaron a voltear la vista a este tema que era totalmente desconocido por ellos", responden en un intercambio con Télam.

Para los integrantes de Sueño florido, la traducción y la creación de materiales literarios ayudó a la promoción y revalorización de los idiomas, lo que permitió que haya "cada vez más espacios políticos, culturales y económicos que eran exclusivos de gente 'blanca, y ahora también participe gente de los pueblos originarios".

En ese sentido destacan que les llama la atención la gran cantidad de jóvenes y niños que participan y encuentran "espacios donde reflexionar su identidad, lengua y cultura". "Es un proceso lento de trabajo y lucha, porque nos enfrentamos a un discurso racista que no impulsa a tomar fuerza para acabar con ella", sostienen.

Entre quienes compartirán una charla el martes están los integrantes del colectivo Sycorax y el traductor y poeta Ezequiel Zaidenwerg, integrante del grupo Orden de traslado que conversarán bajo el título "Diálogo. Lenguas, artes y saberes que construyen colectividad".

Con el objetivo de facilitar el acceso gratuito a libros y un aquelarre de mujeres que conjuran traducciones, el colectivo Sycorax tomó su nombre del personaje de "La tempestad" pero si en la obra de Shakespeare la bruja Sycorax es relegada a un segundo plano, aquí se sitúa en el centro de la escena, en tanto encarnación de un mundo de sujetos femeninos que el capitalismo destruyó, según se presentan.

La puesta a disposición de manera gratuita de los libros traducidos es condición fundamental de sus acciones, ¿cómo piensan esa variable? ¿Cómo ha atravesado el alcance del colectivo? "La disponibilidad gratuita es muy importante para nuestro trabajo. Muchas editoras parecen resistentes a esto porque entienden que eso afectará de forma negativa las ventas de los libros impresos", explican a esta agencia.

Pero "teniendo en cuenta el ejemplo de ´Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva´, la disponibilidad del archivo PDF del libro puede no perjudicar sus ventas. Aún así, el rol del colectivo no está restringido al acceso al contenido del libro, y se desarrolla en la construcción de formas alternativas de difusión, como talleres de los libros y podcast, por ejemplo".

Quien oficiará de compañero de esa charla es Ezequiel Zaidenwerg, de "Orden de traslado", un podcast, una cuenta de Instagram, una productora descentralizada y, sobre todo, un colectivo mutante que nació con la pandemia, tomando como punto de partida la idea de que "la poesía es un arte comunitario y público porque va empujando de manera imperceptible pero obstinada los usos y los límites de la lengua común, trabaja para cambiar una percepción muy arraigada en la conciencia colectiva".

El poeta y traductor cuenta que, cuando este proyecto se inició, su objetivo fue ubicar al original y a la traducción al mismo nivel dejando de pensar esta práctica como "un objeto de subordinado de menor valor o importancia del original sino empezar a verlo como un nuevo original que poliniza la escritura en nuestra lengua".

Para Zaidenwerg, "la lengua es colectiva, el verdadero poema es la lengua y sus infinitas mutaciones y transformaciones que tienen que ver con la comunidad que la habla y que la goza entonces traducir es como mirar ese proceso de producción de sentido sin naturalizarlo. Esa magia de traducir es algo que pone muy de manifiesto el carácter colectivo de la lengua como poema madre. La poesía te permite asistir a la cocina de como se fabrica el sentido, eso te empodera mucho".

Otros de los colectivos que participarán serán AJAR collectif littéraire (Suiza), Frank Ocean, de Chile; Literatur fürdas, was passiert, de Suiza y Alemania; Medusa, de Argentina; Red de Creación Intercultural "Mingas de la Imagen", de Colombia, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, México e Italia; Pecora Loca, de Brasil; Ruge el bosque, de México y Argentina; y Villa of One's Own, de Alemania, entre otros.

Este foro es el primero de una serie de proyectos que integran "Traducción expandida: plataforma de reflexión, co-creación y activación - Suiza, América Latina, Mozambique", ideada por Looren América Latina en cooperación con diversos socios y seleccionada por la fundación suiza para la cultura Pro Helvetia en el marco de su programa "To-gather". (Télam)