En la página de Facebook "Across the Wall" (“A través del muro”), el periodista y escritor palestino Ahmed Alnaouq y el escritor israelí Yuval Abraham colaboran para difundir y traducir las historias de los habitantes de Gaza a ambos lados del muro, una iniciativa que los convirtió en amigos pero que también apunta a tener puentes de conocimiento entre ambos pueblos en guerra.

Tras el ataque terrorista de Hamás que derivó en la ofensiva israelí, el proyecto ha perdido parte del impulso oficial luego de que 21 familiares de Ahmed Alnaouq murieran durante los bombardeos. "No sé si podremos volver a construir ese puente", dijo Yuval Abraham a la BBC sobre el destino de "Across the Wall".

“Tenemos una responsabilidad mayor, una responsabilidad hacia nuestras familias, nuestra gente en Gaza que necesitan una voz y de alguien que pida justicia por ellos”, añadió.

"Across the Wall" hace referencia a los casi 60 km del muro fronterizo de siete metros de alto que separan a los palestinos en Gaza del territorio israelí, donde todos los movimientos de salida y entrada de Gaza están controlados por Israel.

Desde la plataforma creada por los escritores, muchos autores palestinos comparten sus escritos que son traducidos al hebreo por 200 israelíes voluntarios. De esta forma, la realidad de Gaza, en primera persona, llega al otro lado del muro.

La iniciativa es original en el campo del periodismo y la literatura pero forma parte de decenas de grupos dedicados a crear vínculos entre israelíes y palestinos, desde campañas de ONG's en contra de la construcciones de asentamientos israelíes en tierras palestinas hasta grupos de mujeres que abogan por la paz, pasando por organizaciones dedicadas a forjar lazos entre niños palestinos e israelíes. (Télam)