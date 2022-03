Con actividades públicas en torno a la exposición "Fernanda Laguna: The Path of the Heart" que el jueves próximo presentará el Drawing Center de Nueva York, la artista visual argentina, cultora de una estética de la periferia entre lo naif y el bricolage pop, además de escritora y gestora cultural, tiene la inauguración de su segunda retrospectiva en Estados Unidos, en una ciudad emblemática para el mundo del arte como Nueva York, que continuará hasta el 22 de mayo.

Situado en el Soho de Manhattan, el Drawing Center fundado en 1977 y especializado en dibujo, inaugurará ese día dos proyectos a cargo de la curadora Rosario Güiraldes: uno es la retrospectiva de Laguna (Hurlingham, 1972), el otro es una exhibición colectiva titulada "Drawing in the Continuous Present" ("Dibujo en el presente continuo").

Como parte de su proyección internacional, la retrospectiva pone en primer plano la obra centrada en el dibujo de Laguna y en su práctica polifacética, y llega luego de la muestra que le dedicó en 2020 el Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) de la Universidad de Commonwealth de Virginia (Estados Unidos), "As everybody" ("como todos"o "como todo el mundo").

"El camino del corazón" expone más de 70 piezas que abarcan toda la carrera de Laguna y vinculan su trabajo como artista visual, escritora, curadora, activista y gestora cultural. En su práctica polifacética es fundamental compartir los vínculos emocionales y cultivar la comunidad, escribe la curadora y cita a la artista: "el arte se manifiesta en la gente; si no hay gente, no hay arte".

Entre otras obras se exhiben "Bebé con rayos", "Caperucita roja" (1994), "Me concentro para siempre", sus dibujos "For ever / Es necesario por hoy y para más adelante", "Soy feliz" y "No necesito nada del primer mundo". En la planta baja se instalará un archivo específico de murales dibujados a mano, material efímero, vídeos, fotos, objetos, folletos y revistas que relatan su práctica colectiva y su activismo.

Por otro lado, "Drawing in the Continuous Present" presenta más de 90 dibujos de 13 artistas internacionales y explora cómo esa nueva generación está situando el dibujo en el centro del discurso artístico contemporáneo, poniendo de relieve modos de dibujar que reflejan una multiplicidad de experiencias y una diversidad de producción.

Todo esto, a partir de obras sobre papel de algunas de las voces más significativas de la actualidad, como la de la argentina Florencia Rodríguez Giles (1978), Michael Armitage, Javier Barrios, Jesse Darling, Maren Karlson, Christine Sun Kim, Helen Marten, Jean Katambayi Mukendi, Julien Nguyen, Sanou Oumar, Walter Price, Johanna Unzueta y He Xiangyu.

Laguna es un emergente de la escena artística de los 90 en Buenos Aires, que trazó su propia trayectoria realizando obras de óptica feminista y un estilo visual propio. Es creadora del proyecto comunitario Belleza y Felicidad y gestiona el espacio de arte alternativo "Para vos Norma mía", en el barrio porteño de Villa Crespo.

Ha definido una estética de la periferia, creando obras de arte que a menudo incorporan materiales baratos o desechados con una sensibilidad deliberadamente ingenua, a veces populista, como los dibujos que presentan un corazón peludo como su propio avatar, así como lienzos con bolsillos, ventanas y mensajes ocultos.

La exposición tiene el apoyo del Instituto de Estudios sobre Arte Latinoamericano (ISLAA), la Galería Bortolami, Florencia Cherñajovsky, Erica Roberts, Isabel Stainow Wilcox, la Fundación Ama Amoedo, Alec Oxenford, Campoli Presti, Galería Nora Fisch, Gabriel Guilligan y Raúl Naón.

Laguna expuso en espacios como el Campoli Presti de París (2018) y en la Villa Medici de Roma, el mismo año, con la exhibición "Take Me (I'm yours)", curada por Christian Boltanski, Hans Urlich Obrist y Chiara Parisi (2018). Sus obras se encuentran en colecciones como las del Guggenheim Museum de Nueva York, Los Angeles County Museum of Art; el Pérez Museum de Miami y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid.

Para mayor referencia sobre las muestras que inaugurarán el calendario de exposiciones del Drawing Center de Nueva York se puede ingresar a la página de Internet https://drawingcenter.org (Télam)