Ernesto Calvo y Natalia Aruguete desgranan la forma de habitar las redes sociales y explican cómo está cambiando la participación e interacción en un contexto de polarización, además se animan a trazar el camino que establece la información desde los medios a redes como Twitter o X, una red en la que advierten se profundiza toxicidad.

-T: ¿Cuáles son las redes a través de las que se accede a los medios?

-E.C: Twitter no es la principal porque Facebook es diez veces más grande que Twitter. Hay mucho más que va de los medios tradicionales a Twitter porque, como es un sistema de microblogging y hay tanto de la política comunicado a través de Twitter, hay una sobrecarga de los medios tradicionales hacia Twitter. Es mucho más parte del ecosistema de noticias de lo que es Facebook o Instagram. Los medios tradicionales empujan mucho más a los individuos hacia Twitter o ahora X.

-T: ¿Notan que esta polarización genera un número considerable de gente que se retira de las redes o que se calla? ¿Cambió la participación en el último tiempo?

-N.A: La polarización se volvió más intensa y entonces la interacción discursiva es mucho más tóxica. Las campañas y operaciones políticas en redes sociales en sus ataques y vulneraciones del otro uno de los objetivos que tiene es privatizar al otro, lograr que determinados actores o actoras se retiren del espacio de discusión y esto es cada vez más notable porque estas estrategias para generar daño son cada vez más robustas y sofisticadas y los niveles de virulencia son cada vez más intensos. A esta mayor propensión a retirarse del espacio público producto de estos ataques y estas intimidaciones, agregaría algo que descubrimos más recientemente que no está incluido en el libro pero va a ser objeto de próximas publicaciones y es una mayor propensión a recortar la propia red.

En uno de los últimos experimentos observamos que los usuarios tienen una mayor tendencia a eliminar pares conectados si éstos publican determinados tipos de discursos con los que no acuerdan a niveles importantes, no solamente fake news sino que hay mayores niveles de intolerancia a aceptar convivir interconectados a pares en línea con los que uno no acuerda. Es regla que uno es capaz de eliminar amigos y cree que podría ser eliminado si emite discursos con los que uno no acuerda. Esas son formas de confirmar la polarización, no solamente cuál es la tendencia a compartir mensajes con otros sino también la tendencia a eliminar al otro. De hecho cuando compartimos estos resultados hay mucha gente que nos dice "cada vez elimino más amigos porque no puedo tolerar las cosas con las que me sigo encontrando en las redes sociales".

-E.C: La otra cara de esto: hace un año y medio hicimos entrevistas a periodistas de distintos lugares por la cantidad de colegas mujeres que estaban siendo atacadas muy violentamente en las redes sociales y estaban poniendo candado en sus cuentas. Si todas las operaciones tóxicas tienen siempre la misma tasa de producción y ninguna cuenta tóxica se ve afectada por lo que pasa en las redes es porque son operaciones políticas pagas. Esa es la forma en la que políticamente se podan y administran las redes. Los ataques tóxicos lo que hacen es administrar el bosque. Hace que ciertas áreas de la política y de la sociedad produzcan menos material y estén menos presentes. Aquello que es tóxico no necesita ser alimentado ni protegido. Eso hace que las redes se perciban más toxicas.

-T: ¿Es Twitter o X la red más tóxica?

-E.C: Es difícil medir si Twitter tiene más lenguaje tóxico que las otras redes. A diferencia de Facebook, que viene de nuestra red íntima de contactos y en ese sentido la capacidad de acceder a ese lenguaje y que esté presente en nuestras redes es menor, el lenguaje de tóxico de Twitter se comunica muy rápidamente. (Télam)